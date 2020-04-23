Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalmak zorunda olması görüntülü görüşme uygulamalarını öne çıkardı. Bu dönemde Zoom uygulaması adeta patlama yaptı. Bununla birlikte güvenlik zaafiyetleri bu patlamanın önüne geçti.

Zoom 5.0 geliyor

Zoom kullanıcılarının şifrelerinin karanlık webde satışa çıkması, görüntülü görüşmelere rahatsız edici içeriklerin enjekte edilmesi, yine görüşmelere izinsiz müdahale edilmesi gibi pek çok olay gündeme geldi. Bazı Zoom hissedarları bu açıkların raporlarda belirtilmediğini iddia ederek dava bile açtı.

Zoom yaşanan sıkıntılardan sonra 90 gün olağanüstü hal ilan etti ve tüm yeni özellikleri bir kenara bırakarak sadece güvenliğin geliştirilmesine odaklandı. Bu süreçte önemli bir adım olarak Zoom 5.0 sürümü hazırlandı.

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Zoom 5.0 sürümünde öne çıkan özellik AES 256-bit GCM şifreleme standardı oldu. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi kullanan Zoom 5.0, tüm hesaplarda GCM özelliği açıldığında etkin olacak. Sistem genelinde hesapların etkinleştirilmesi 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

Diğer taraftan hesap yöneticileri, kendi yönettikleri görüşmeler ve webinar’lar için hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde hangi veri merkezi bölgesinden gerçek zamanlı trafik geçeceğini seçebilecekler.

Güvenlik Simgesi ve Bekleme Odası

Daha önce görüşme menülerinden erişilebilen Zoom güvenlik özellikleri görüşme menü çubuğundaki Güvenlik simgesine taşındı. Toplantı sahipleri, Güvenlik simgesi ile kullanıcıları raporlayabilecek. Ayrıca kullanıcıların kendi adlarını değiştirmelerini önleyebilecekler.

Bekleme Odası özelliği artık eğitim, Temel ve tekil lisanslı Pro hesapları için artık varsayılan ayarlarda açık olacak. Yine toplantı parolaları özelliği tüm hesap çeşitlerinde varsayılan olarak açık gelecek.

Zoom 5.0 ile büyük kurumlar için yeni bir veri yapısı özelliği de bulunuyor. Kullanıcıların görüşme, sohbet ve telefon için kişileri güvenli bir biçimde arayıp bulmalarını sağlamak amacıyla, kişiler çoklu hesapla bağlantılandırılabilecek.

Zoom uygulamasını Zoom 5.0’a güncellemek için 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren zoom.com/download adresini ziyaret edebilirsiniz.

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