Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor

    Zoom, güvenlik ve gizlilik özelliklerini geliştirmek için açıkladığı 90 günlük planında bir kilometre taşına ulaştı ve AES 256-bit GCM şifreleme yapabilen yeni sürümünü duyurdu.
    Beğen
    1 sa.
    504
    48
    1
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evde kalmak zorunda olması görüntülü görüşme uygulamalarını öne çıkardı. Bu dönemde Zoom uygulaması adeta patlama yaptı. Bununla birlikte güvenlik zaafiyetleri bu patlamanın önüne geçti.

    Zoom 5.0 geliyor

    Zoom kullanıcılarının şifrelerinin karanlık webde satışa çıkması, görüntülü görüşmelere rahatsız edici içeriklerin enjekte edilmesi, yine görüşmelere izinsiz müdahale edilmesi gibi pek çok olay gündeme geldi. Bazı Zoom hissedarları bu açıkların raporlarda belirtilmediğini iddia ederek dava bile açtı.

    Zoom yaşanan sıkıntılardan sonra 90 gün olağanüstü hal ilan etti ve tüm yeni özellikleri bir kenara bırakarak sadece güvenliğin geliştirilmesine odaklandı. Bu süreçte önemli bir adım olarak Zoom 5.0 sürümü hazırlandı.

    Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Meet, 16 katılımcıyı bir arada gösterme ve Chrome sekme sunumuna kavuştu

    Zoom 5.0 sürümünde öne çıkan özellik AES 256-bit GCM şifreleme standardı oldu. Bu özellik, Zoom Meeting, Zoom Video Webinar ve Zoom Phone verilerinde mahremiyet ve tutarlılık sağlıyor. Bu hafta indirilmeye açılacak olan GCM şifrelemesi kullanan Zoom 5.0, tüm hesaplarda GCM özelliği açıldığında etkin olacak. Sistem genelinde hesapların etkinleştirilmesi 30 Mayıs’ta gerçekleştirilecek.

    Diğer taraftan hesap yöneticileri, kendi yönettikleri görüşmeler ve webinar’lar için hesap, grup ve kullanıcı düzeyinde hangi veri merkezi bölgesinden gerçek zamanlı trafik geçeceğini seçebilecekler.

    Güvenlik Simgesi ve Bekleme Odası

    Daha önce görüşme menülerinden erişilebilen Zoom güvenlik özellikleri görüşme menü çubuğundaki Güvenlik simgesine taşındı. Toplantı sahipleri, Güvenlik simgesi ile kullanıcıları raporlayabilecek. Ayrıca kullanıcıların kendi adlarını değiştirmelerini önleyebilecekler.

    Bekleme Odası özelliği artık eğitim, Temel ve tekil lisanslı Pro hesapları için artık varsayılan ayarlarda açık olacak. Yine toplantı parolaları özelliği tüm hesap çeşitlerinde varsayılan olarak açık gelecek.

    Zoom 5.0 ile büyük kurumlar için yeni bir veri yapısı özelliği de bulunuyor. Kullanıcıların görüşme, sohbet ve telefon için kişileri güvenli bir biçimde arayıp bulmalarını sağlamak amacıyla, kişiler çoklu hesapla bağlantılandırılabilecek.

    Zoom uygulamasını Zoom 5.0’a güncellemek için 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren zoom.com/download adresini ziyaret edebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hardtracker (Faruk Mercanli) 49 dk.
    Bu adamlar saglam ayak degil gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android 32 dk. Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor Sonraki Red Dead Redemption 2, Xbox Game Pass'e geliyor 1 sa. Türkiye'de toplam Koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti: İşte Türkiye'nin 23 Nisan Koronavirüs bilançosu 2 sa. Dikkat! Soğutma fanıyla kişisel verileriniz çalınabilir 3 sa. YouTube uygulaması Galaxy Z Flip'e uyumlu hale geldi 3 sa. SK Hynix 128 katmanlı NAND Flash yongalarının hacimli üretimine başlıyor 4 sa. Galaxy S20 Ultra'daki yeşil ekran sorunu giderildi 4 sa. Ryzen 3 3300X tek çekirdekte Core i7-7700K ile eşleşiyor 5 sa. Huawei, Google Haritalar'ın alternatifini buldu: HERE WeGo 5 sa. Görüntülü Skype aramalarında arka plan nasıl değiştirilir? 6 sa. Toyota yeni crossover modelini resmen tanıttı: Yaris Cross 6 sa. 150 MP'lik kamerayla gelen ilk akıllı telefon Xiaomi modeli olacak 7 sa. Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Meizu 17'nin resmi görseli yayınlandı 7 sa. Google Duo yeni özellikleriyle performansı ve kaliteyi artırıyor 7 sa. Google Meet, 16 katılımcıyı bir arada gösterme ve Chrome sekme sunumuna kavuştu 8 sa. Nvidia, GeForce Now Founders üyelerinden Haziran’a kadar üyelik ücreti almayacak 8 sa. Apple öğretim programları ve içerikleriyle uzaktan eğitime destek oluyor 9 sa. Patriot PCIe Gen 3 X4 kontrolcülü harici SSD’sini duyurdu 9 sa. Helio G85 yonga seti ile gelen ilk akıllı telefon Redmi 10X olacak 10 sa. 35 watt TDP’li bir Ryzen APU’su ufukta görüldü 10 sa. Türk Hava Yolları gökyüzüne dev Türk bayrağı çiziyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    GTA 6 dev bir haritayla gelebilir
    DonanımHaber
    Tor projesi işten çıkarmalara başladı
    DonanımHaber
    Netflix'in yeni dizisi 'Tiger King' izlenme rekorları kırdı
    DonanımHaber
    Oyun Konsollarını Fahiş Fiyata Satan İşletmelere Cezalar Kesildi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Disney'in Yeni Filmi Artemis Fowl'dan Fragman Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    James Gunn'dan, Karantinada İzlenebilecek 54 Aksiyon Filmi Öne...
    Bölüm Sonu Canavarı
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim