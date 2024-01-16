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    Anlık Bildirim

    Daha ilki çıkmadı: MSI Claw 2 şimdiden doğrulandı

    CES 2024 kapsamında tanıtılan el konsolu MSI Claw, markanın yalnızca başlangıcı olacak. MSI, gelecekteki revizyonların yani MSI Claw 2'nin yolda olduğunu şimdiden doğruladı.
    Daha ilki çıkmadı: MSI Claw 2 şimdiden doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bu yılki CES etkinliği geçtiğimiz günlerde sonlandı ve en büyük duyurulardan birisi de, Steam Deck ve ROG Ally'a rakip olacak MSI Claw oldu. Öyle ki el konsolu, Intel Core Ultra işlemciler ile rakiplerinden ayrılmayı başarmıştı. Ancak görünen o ki MSI, çok daha ileriyi hedefliyor. MSI Claw 2 daha ilki çıkmadan doğrulandı. 

    MSI Claw 2 şimdiden doğrulandı

    IGN'e verdiği bir röportajda Sistem Ürünleri Genel Müdürü Clifford Chun, MSI Claw'ın iki yıllık bir sürede geliştirildiğini ve yalnızca başlangıç olacağını söyledi. Bu gecikmenin nedeni ise, esasen Meteor Lake işlemcileri ile bağlantılı. Bu bağlamda gelecekte daha fazla konfigürasyon seçeneği planlanıyor. 

    MSI'ın IGN'e verdiği yanıt ise şu şekilde: 

    Yani tıpkı dizüstü bilgisayarlarımız gibi, bunu kullanan kullanıcılar için hedefimiz kabaca iki ila üç yıl olacak. Bunun nedeni ise oyunların her iki veya üç yılda daha fazla güce ihtiyaç duyması. Açıkcası retro oyunlar oynuyorsanız, MSI Claw'ı 10 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Yani bu el konsolununu yalnızca ilk versiyonu olacak. Sürüm 2, 3 ve 4'ün yolda çıkmasını bekliyoruz ve halihazırda yapım aşamasında. 

    Bu doğrultuda MSI, el konsolları için 2 ila 3 yıllık bir sürüm döngüsü planlıyor diyebiliriz. Yani MSI Claw 2, 3 ve 4'ün çalışmalar şimdiden başlamış. MSI'ın Claw serisi için Intel işlemcileri tercih ettiğini düşünürsek, bir sonraki yükseltme ise Arrow Lake ve Lunar Lake işlemciler olacak. Özellikle Lunar Lake'in yeni Xe2 GPU mimarisinden güç alacağını belirtelim. 2025/2026 yılında lse, Xe3 destekli Panther Lake işlemciler ile karşılaşacağız.

    Kaçıranlar için MSI Claw için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Bazı sızıntılar, cihazın ilk çeyreğin sonunda satışa sunulacağı yönünde. IGN ise 2024'ün ikinci yarısına işaret ediyor. Ancak kesin olan şu ki, MSI uzun bir süre daha rekabet etmeye devam edecek. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 6 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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