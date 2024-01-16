Daha ilki çıkmadı: MSI Claw 2 şimdiden doğrulandı

MSI Claw 2 şimdiden doğrulandı
IGN'e verdiği bir röportajda Sistem Ürünleri Genel Müdürü Clifford Chun, MSI Claw'ın iki yıllık bir sürede geliştirildiğini ve yalnızca başlangıç olacağını söyledi. Bu gecikmenin nedeni ise, esasen Meteor Lake işlemcileri ile bağlantılı. Bu bağlamda gelecekte daha fazla konfigürasyon seçeneği planlanıyor.
MSI'ın IGN'e verdiği yanıt ise şu şekilde:
Yani tıpkı dizüstü bilgisayarlarımız gibi, bunu kullanan kullanıcılar için hedefimiz kabaca iki ila üç yıl olacak. Bunun nedeni ise oyunların her iki veya üç yılda daha fazla güce ihtiyaç duyması. Açıkcası retro oyunlar oynuyorsanız, MSI Claw'ı 10 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Yani bu el konsolununu yalnızca ilk versiyonu olacak. Sürüm 2, 3 ve 4'ün yolda çıkmasını bekliyoruz ve halihazırda yapım aşamasında.
Bu doğrultuda MSI, el konsolları için 2 ila 3 yıllık bir sürüm döngüsü planlıyor diyebiliriz. Yani MSI Claw 2, 3 ve 4'ün çalışmalar şimdiden başlamış. MSI'ın Claw serisi için Intel işlemcileri tercih ettiğini düşünürsek, bir sonraki yükseltme ise Arrow Lake ve Lunar Lake işlemciler olacak. Özellikle Lunar Lake'in yeni Xe2 GPU mimarisinden güç alacağını belirtelim. 2025/2026 yılında lse, Xe3 destekli Panther Lake işlemciler ile karşılaşacağız.
Kaçıranlar için MSI Claw için henüz net bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Bazı sızıntılar, cihazın ilk çeyreğin sonunda satışa sunulacağı yönünde. IGN ise 2024'ün ikinci yarısına işaret ediyor. Ancak kesin olan şu ki, MSI uzun bir süre daha rekabet etmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.