Apple Watch SE’den daha ucuz bir Apple Watch iddiası

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Apple’ın hali hazırdaki Apple Watch ürün gamında en uygun fiyatlı model Apple Watch SE durumunda. Bugünkü etkinlikte Apple Watch Pro ile çıtanın daha da yukarı çekilmesi bekleniyor ancak bir iddia dikkat çekti.

En ucuz Apple Watch olabilir

Bazı kaynaklar firmanın çok daha uygun fiyatlı bir Apple Watch üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Son dönemde özellikle çocuklara ve genç kullanıcılara yönelik akıllı saat modellerinin artması ile Apple’ın böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

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Bu yeni Apple Watch modeli Apple Watch SE’den bile daha ucuz olacak. Hücresel bağlantısı sayesinde ebeveynler bir aile kurulumu yaparak iPhone olmadan da bağımsız bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Ayrıca takibini de yapacak.

Apple Watch SE hücresel versiyon 329$ seviyesinden başlıyor. Ucuz Apple Watch ise muhtemelen 299$ gibi bir seviyede olacak. Bununla birlikte Apple’ın sadece genç kitlelere yönelik bir hamle yapması pek akla yatkın görünmüyor. Belki Apple Watch SE 2 bu noktada daha uygun bir fiyat bandına geleek olabilir.

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