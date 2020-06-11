Daha ucuz Galaxy A01e geliyor

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Kısa süre önce uygun fiyatlı Galaxy A01 akıllı telefon modelini piyasaya süren Samsung’un daha düşük donanımlı bir versiyon daha hazırladığı ortaya çıktı. Geekbench testleri Android Go cihazına işaret ediyor.

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Galaxy A01e özellikleri

Galaxy A01e modelinin benchmark testlerine yansıyan skorlarına göre 4 çekirdekli bir işlemciden güç aldığı görülüyor. MediaTek olduğu tahmin edilen işlemcinin yanında 1GB RAM bellek mevcut. Muhtemelen depolama kapasitesi de 16GB olacak.

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Henüz diğer detaylar ile ilgili bir bilgi yok ancak 5.7 inçlik ekran ve 3000mAh kapasiteli batarya korunacak gibi. Arka kısımda tek bir kamera da şaşırtıcı olmaz. Düşük versiyon olduğu için işlemci, kamera ve bellek hariç tasarım anlamında bir değişiklik beklenmiyor.

Fiyat olarak ise mevcut modelin 1499TL etiketinin biraz daha altına konumlanması kesin gibi. Bu bakımdan 1399TL civarında bir fiyat etiketi karşımıza çıkabilir.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15551308

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