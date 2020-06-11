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    Daha ucuz Galaxy A01e geliyor

    Benchmark testlerine sızan Samsung Galaxy A01e modelinde 4 çekirdekli MediaTek işlemci, 1GB RAM, daha uygun fiyat etiketi gibi detayların yer alması bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Daha ucuz Galaxy A01e geliyor
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    Kısa süre önce uygun fiyatlı Galaxy A01 akıllı telefon modelini piyasaya süren Samsung’un daha düşük donanımlı bir versiyon daha hazırladığı ortaya çıktı. Geekbench testleri Android Go cihazına işaret ediyor.

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    Galaxy A01e özellikleri

    Galaxy A01e modelinin benchmark testlerine yansıyan skorlarına göre 4 çekirdekli bir işlemciden güç aldığı görülüyor. MediaTek olduğu tahmin edilen işlemcinin yanında 1GB RAM bellek mevcut. Muhtemelen depolama kapasitesi de 16GB olacak.

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    Henüz diğer detaylar ile ilgili bir bilgi yok ancak 5.7 inçlik ekran ve 3000mAh kapasiteli batarya korunacak gibi. Arka kısımda tek bir kamera da şaşırtıcı olmaz. Düşük versiyon olduğu için işlemci, kamera ve bellek hariç tasarım anlamında bir değişiklik beklenmiyor.

    Fiyat olarak ise mevcut modelin 1499TL etiketinin biraz daha altına konumlanması kesin gibi. Bu bakımdan 1399TL civarında bir fiyat etiketi karşımıza çıkabilir.



    https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15551308 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Temjin O.) 1 sa.
    A101'e geliyor diye okuyanlar. :)
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    diyar kaptan 1 sa. yeni yorumcu
    fiyat uygun duruyor ama vergiler filan eklenmiş mi ?
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