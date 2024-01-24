Galaxy Z Fold 6 bütçe dostu versiyonla gelebilir

Samsung Galaxy Z Fold 6 ucuz versiyon
Samsung’un yeni bir seriye başlamadan önce ilk etapta nabız yoklamak istediği konuşuluyor. Bu bakımdan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile beraber bütçe dostu bir versiyon da piyasaya çıkacak. Galaxy Z Fold 6 ile özdeşleşeceği belirtilen modelin FE takısını alıp almayacağı bilinmiyor.
Samsung bütçe dostu katlanabilir telefonu ile Çin pazarını hedefliyor. Pazarda Huawei ve Honor markaları ilk iki sırayı paylaşıyor. Samsung ise yüzde 19 ile üçüncü sırada. Global pazarda lider olmasına karşın Samsung, Çin pazarında zorlanıyor. Henüz Samsung Galaxy Z Fold 6 ucuz versiyon ile ilgili bir fiyat bilgisi bulunmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.