Galaxy Z Fold 6 bütçe dostu versiyonla gelebilir

Tam Boyutta Gör Bir süredir katlanabilir telefon pazarında ağırlığını korumak isteyen Samsung’un, Fold Fan Edition adıyla bütçe dostu bir seriye başlayacağı bir süredir gündemde. Bu yıl içerisinde Samsung’un hamle yapması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ucuz versiyon

Samsung’un yeni bir seriye başlamadan önce ilk etapta nabız yoklamak istediği konuşuluyor. Bu bakımdan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile beraber bütçe dostu bir versiyon da piyasaya çıkacak. Galaxy Z Fold 6 ile özdeşleşeceği belirtilen modelin FE takısını alıp almayacağı bilinmiyor.

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Samsung bütçe dostu katlanabilir telefonu ile Çin pazarını hedefliyor. Pazarda Huawei ve Honor markaları ilk iki sırayı paylaşıyor. Samsung ise yüzde 19 ile üçüncü sırada. Global pazarda lider olmasına karşın Samsung, Çin pazarında zorlanıyor. Henüz Samsung Galaxy Z Fold 6 ucuz versiyon ile ilgili bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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Daha ucuz Samsung Galaxy Z Fold 6 yolda