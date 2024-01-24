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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 6 bütçe dostu versiyonla gelebilir

    Samsung Galaxy Z Fold 6 katlanabilir modeli için yaz sonları beklenirken daha ucuz bir versiyon da aynı etkinlikte tanıtılabilir. Samsung ilk etapta Çin pazarını hedefliyor.
    Samsung Galaxy Z Fold 6 Tam Boyutta Gör
    Bir süredir katlanabilir telefon pazarında ağırlığını korumak isteyen Samsung’un, Fold Fan Edition adıyla bütçe dostu bir seriye başlayacağı bir süredir gündemde. Bu yıl içerisinde Samsung’un hamle yapması bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ucuz versiyon

    Samsung’un yeni bir seriye başlamadan önce ilk etapta nabız yoklamak istediği konuşuluyor. Bu bakımdan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile beraber bütçe dostu bir versiyon da piyasaya çıkacak. Galaxy Z Fold 6 ile özdeşleşeceği belirtilen modelin FE takısını alıp almayacağı bilinmiyor.

    Samsung bütçe dostu katlanabilir telefonu ile Çin pazarını hedefliyor. Pazarda Huawei ve Honor markaları ilk iki sırayı paylaşıyor. Samsung ise yüzde 19 ile üçüncü sırada. Global pazarda lider olmasına karşın Samsung, Çin pazarında zorlanıyor. Henüz Samsung Galaxy Z Fold 6 ucuz versiyon ile ilgili bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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