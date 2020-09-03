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    Daniel Craig'li son James Bond filmi No Time to Die'dan aksiyon dolu fragman

    25. James Bond filmi No Time to Die önümüzdeki Kasım ayında vizyona giriyor. Filmin yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Daniel Craig'li son James Bond filmi No Time to Die'dan aksiyon dolu fragman
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    James Bond'un merakla beklenen 25. filmi No Time to Die için artık geri sayım resmen başladı. Önümüzdeki Kasım ayında vizyona girecek olan filmden bugün iki buçuk dakika uzunluğunda aksiyon dolu bir fragman yayınlandı. Fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    No Time to Die'ın yeni fragmanında filmin kötü adamı Safin'e (Rami Malek) odaklanıldığını görüyoruz. Safin'le mücadele etmek için sahalara geri dönen Bond, yeni tehdite karşı eski düşmanlarıyla bile iş birliği yapmak zorunda kalacak. Spectre'deki kötü adam rolüyle tanıdığımız Christoph Waltz'u şimdi James Bond'a yardım ederken görüyoruz.

    No Time to Die filminde kadroya yeni ünlü isimler katılıyor. Oscar ödüllü aktör Rami Malek haricinde ayrıca son yılların yükselen isimlerinden olan Ana de Armas'ın da James Bond evrenine katıldığını görüyoruz. Yeni filmde Bond'un en büyük ortağı Ana de Armas tarafından canlandırılan Paloma karakteri olacak.

    Daniel Craig, James Bond rolüne elveda ediyor

    Ünlü oyuncu Daniel Craig bildiğiniz gibi No Time to Die filmiyle birlikte James Bond karakterine veda edecek. Daniel Craig'li son film olduğu için tabi No Time to Die'ın özel bir önemi de var. Yapım ekibinin, son filmi en iyi şekilde hazırlayıp Daniel Craig dönemine müthiş bir nokta koymayı hedeflediğini biliyoruz. Filmin 163 dakika gibi James Bond serisi için rekor bir süreye sahip olacağı açıklanmıştı.

    Konuyla ilgili konuşan yönetmen Cory Fukunaga,"No Time to Die, Daniel Craig dönemini sona erdiyor. Bu filmle ortaya olağanüstü bir şey koymaya çalıştık." sözlerini kullandı.

    No Time to Die ülkemizde 13 Kasım'da vizyona girecek. Filmin orijinal gösterim tarihi Nisan ayındaydı ancak virüs nedeniyle ertelendi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Sırf Daniel Craig için bile izlerim adam karizma ve iyi oynuyor.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 2 gün
    Adam gerçek 007
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Sırf Daniel Craig için bile izlerim adam karizma ve iyi oynuyor.
    Yanıtla +6
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 hf.
    Fragman mükemmel olmuş. Aksiyon severler için en iyi filmlerden birisi diyebilirim
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    madonos 1 hf. (düzenlendi)
    Yemişim Daniel Craig'i Rami Malek var filmde :)

    Jason Bourne harici diğer ajan filmleri hikaye (John Wick'i ajan filmi saymıyorum yoksa oda baya iyi) :) Jason Bourne'da da ilk 3 film çünkü diğer filmleri orginal yazarın kitaplarından alınmamıştır. Buda bir film için bol aksiyon, oyuncu gibi şeylerin olmadığını gösteriyor.

    Özellikle drama filmi değil de aksiyon filmi çekiyorsunuz filmi aşağı ya da yukarı çeken 1 senaryo 2 kurgudur. James Bond'da senaryo yok. Olmayan senaryoyu doldurmak içinde boş kurgular var.
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf.
    Filme bir yüz değiştirme ameliyatı sahnesi koyarlar hallederler
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