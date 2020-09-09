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    Darbe üstüne darbe: Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei ile ilişkisini kesiyor

    ABD’nin uyguladığı katı ambargolar sonrasında Samsung, LG, SK Hynix firmalarının Huawei’ye yonga tedarik etme ihtimali kalmadı. Bunun panel tedariğine de etkisi var.
    2 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Darbe üstüne darbe: Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei ile ilişkisini kesiyor

    ABD’nin Çin tarafına casusluk yaptığı iddiasıyla Huawei’ye uyguladığı ambargo giderek kötüleşiyor. Sadece ABD firmaları değil ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaları da Huawei ile iş birliğinden men etmesi işleri zorlaştırıyor.

    Yeni perde açılıyor

    Ambargo ile birlikte Huawei’nin Kirin yonga setlerini TSMC’ye ürettirme imkanı kalmamıştı. Çinli dökümcü SMIC’in de ambargo listesine eklenmesi ihtimali doğunca 14nm sonrasında kendi ülkesinde dahi dökümcü bulamama sorunu ortaya çıktı.

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    Huawei kısa vadede MediaTek veya Samsung gibi rakiplerinden tedarik yaparak en azından kendi döküm tesisini kurmayı veya SMIC’in bir şekilde gelişmesini sağlamayı planlıyordu. Ne var ki bu da olmayacak.

    Gelen bilgilere göre Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei’ye yonga tedariğini durduruyor. Bunun içerisinde işlemci, bellek, ekran sürücüsü gibi pek çok tür dahil. Ekran sürücüsü kısıtlanınca haliyle panel tedariği yapmanın da bir anlamı kalmıyor.

    Adeta dört bir tarafı sarılan Huawei’nin tek çaresi yine Çin. Ekran üretimi konusunda Çinli BOE ve Visionox gibi firmalar imdadına koşacak ancak işlemci konusu sıkıntı oluşturacak gibi duruyor. Huawei’nin 2021 yılında sadece 50 milyon telefon satabileceği gündeme gelmişti.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/09/samsung-lg-sk-hynix-stops-huawei-supply/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 gün yeni yorumcu en beğenilen
    ABD ve avrupa küresel birer teröristler, güçleri yettiği ölçüde bunu devam ettirecekler, ileride naziler gibi nefretle anılacaklar.
    3 Yanıt Yanıtla +24
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 2 gün
    bu saatten sonra Çin i durdurmak zor bence illaki bi çıkış yolu bulacaklardır ve bu durumdan kısa vadede zarar görsede uzun vadede - daha da güçlenip- kazançlı çıkacaktır..
    bu saatten sonra Çin i durdurmak zor bence illaki bi çıkış yolu bulacaklardır ve bu durumdan kısa vadede zarar görsede uzun vadede - daha da güçlenip- kazançlı ...
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    cemoli78 (Timeless Enigma ) 2 gün
    Sigmund FREUD Amerika'dan nefret ederdi.
    Nedenleri;
    💰 I. Dünya Savaşından sonra ekonomik güçlükler çeken Avrupanın aksine giderek zenginleşerek Amerika dan gelenler Freud'a tedavi için başvuracak kaynağa sahipti. Geçimini sağlayabilmek için bu hastaları kabul etse de onları son derece eğitimsiz, nobran ve kültürsüz buluyordu.
    🤑 Freud bastırılmış dürtülerin (cinsel, şiddet ...) faydalı uğraşlara (hobiler, sanat)... dönüştürülmesinden yanaydı. Freud'a göre Amerikalılar bastırdıkları dürtülerini tüketime yöneltmişlerdi.
    Kaynak : facebook.com/...
    Sigmund FREUD Amerika'dan nefret ederdi. Nedenleri; 💰 I. Dünya Savaşından sonra ekonomik güçlükler çeken Avrupanın aksine giderek zenginleşerek Amerika d...
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    Virtual Reality 1 gün
    Küba'nın kanser aşısı ne kadar gerçek dışıysa Rusya'nın ve Çin'in Covid-19 aşısı da o kadar gerçek dışı. Bunu en başından dile getirdik ama komünizm sevdalısı arkadaşlar yok olmaz öyle şey, Rusya'yı Çin'i kıskanıyorsunuz dediler.

    Biri kanser turizminden para kazanmayı kafaya koymuş, diğeri pandeminin aşısını ilk ben buldum demek için en önemli testleri atlayıp piyasaya sürme derdinde. Ortak noktaları umut tacirliği yapıp devletin kasasını doldurmak. Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerden bugüne kadar insanlığa en ufak katkı gelmedi gelmeyecekte. Stalin, Çernobil, Salgın hastalıklar, doğa katliamı, hava kirliliği, ozon tabakasının canına okuma, kanser turizmi yaratıp umut tacirliği yapma, mollalar, şeriat, kadınlara eziyet, yam yam gibi beslenmeleri sonucu ıslak hayvan pazarlarına talep ve insanlarda tutunacak virüslere sebep olmaları, kendi halkını ucuz iş gücü yaparak köleleştirme ve dünyadaki ticari rekabetin canına okuma, tedbirsiz rezil bir sanayileşme ile dünyanın en çok çöpünü ve gaz salınımı üretme, vs.

    Rusya, Çin, Küba, İran gibi ülkelerin kendi halkına, insanlığa ve gezegenimize verdiği zarar saymakla bitmez. Bu tür ülkeler diktatörlükle yönetildiği için kendi halklarının gözünün yaşına bakmıyor, diğer milletlerin gözünün yaşına mı bakacaklar.

    Covid-19 ile ilgili herkeste %100 işe yarayacak bir aşı ve özellikle yan etkisi olmayan bir aşıyı yakın zamanda beklemeyin. Çocukluğumuzda olduğumuz bir çok aşı, geçtiğimiz yüz yılın başından bugünlere kadar nice filtrelerden nice güncellemelerden geçerek sorunsuz ve yan etkisiz hale geldi. Geçtiğimiz yüz yılın başında çıkan bir çok salgın için üretilen aşıların ilk versiyonları da korkunç yan etkiler bıraktı ama yarım asır boyunca geri dönüşler ile güncellenerek tehlike arz etmeyecek hale geldiler. Aşı vurdurmamak aptallıktır. Aşı karşıtlarından nefret ediyorum ama bir aşı çıkar çıkmaz vurdurmakta aynı derece aptallıktır. Kronik hastalığı olanlar ve sağlık çalışanlarını ayrı tutuyorum. Onların fazla seçeneği yok. Sosyal bir hayatları varsa acil aşılanmaları gerekiyor veya eve kapanıp mevcut aşıların 4-5 yıl yan etki testlerinden geçmesini bekleyecekler.

    Rusya, Çin, Küba, İran gibi kendi halkına bile eziyet eden yalancı, gaddar ülkelerin ürettiği ürünlerden kesinlikle uzak durun. Hele ki söz konusu sağlığı ilgilendiren bir ürünse !
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    huso 1 gün
    Guney Korelilerin biguk biguk diye ABD ye hayranlıgın cok otesinde sempatileri var.Hic sasırtmadı su yaptıkları...Cin iyi mi o da degil de arkadas da bu Guney Korelilerin yaptıgı da hos degil bence...
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    monacomen 1 gün
    Batman'daki köyünde günde 7+8 kişi ölüyor diyen arkadaş, bütün Türkiye'nin bilmediği bu haberi niye gizliyor veya haber veya TV kanallarına haber vermiyor? Günde 8 kişinin öldüğü köyde ayda 240, 6 ayda 1440 kişinin ölmesi gerek. Köyünüz nüfusu nedir çok merak ettim? Sallıyorsunuz ama destekli sallayın bari.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    firat_kilic 2 gün
    KF-X / TF-X arkasındaki linki; arkadaki amerika ve ingiltereyi daha iyi görmüştür umarım milli diye geçinen bazı arkadaşlar. G.kore kimdir nedir? Milli uçak yaptı sananlar. Hatta teknolojisi bile amerika (ingiltere) samsung lgye dur dese ne oluyor? Şimdi KF-X / TF-X isim benzerliklerini bunla ilgili yazdığım yorumu arkadaşlarımız artık anlar. 4kişi beğenmiş geçen ki yorumu.
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün
    Çin de Android ve IOS yasaklanacak, 10-20 yıl boyunca işlemci ve işletim sistemi Çin'de olgunlaşacak, sonra dünyaya açılacak, bakmışsın ARM ve android in yüzüne bakan kalmamış. Çin devasa nüfusu ile ekosistemi oluşturacak güçte.
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    vozy (Vatan Yiğit) 2 gün
    Huawei yi zorla büyütecekler galiba
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    Gökay16 (Gökay Genç) 2 gün
    Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Çin devleti desteği ile bunun üstesinde 3-4 senede anca gelir Huawei ve kendi döküm tesislerini kurar. Üretim gücü yinede en büyük güçtür. Gelişmeleri merakla takip edeyorum.
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    monacomen 2 gün
    Burada ismi geçen Lg, Samsung ve Sk, Güney Kore markaları. Tabii ki ABD nin Çin ürünlerine yapılacağı ambargoda yanında olup pazar payını arttırmaya bu kavgayı lehine ticarete dökmeye çalışıyor. Sonuçta Huawei yalnızca Apple değil Samsung ve LG markalarının da ticari satışını tehdit ediyor.
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    kenbalx (f k) 1 gün monacomen
    Bence bu markalar eskiden amerikan sermayesi ile kurulmuş sahipleri kukla. Artık vergi avantajı içinmi yoksa milliyetçilik kaygılarımı bilmiyorum ama bu haberden de gözüküyor aslında kimin yönettiği.

    Ticari kaygı olsa bu markalar rakiplerine ekran işlemci filan satmazlar. Ben üreteyim ben kazanayım derler. Xiaomi de çin ama bunun başına böyle şeyler gelmedi. Belki xiaomi de kukla şirkettir.
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    Metal-Gear (Evren ) 2 gün
    İyi güzel birbirlerini yesinler.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 2 gün
    Emperyalizmin nelere kadir olduğunu görüyoruz....
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    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, samsung ve
    3 etiket daha lg sk hynix Mobil Teknolojiler
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