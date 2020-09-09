Darbe üstüne darbe: Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei ile ilişkisini kesiyor

ABD’nin Çin tarafına casusluk yaptığı iddiasıyla Huawei’ye uyguladığı ambargo giderek kötüleşiyor. Sadece ABD firmaları değil ABD ekipmanları kullanan yabancı firmaları da Huawei ile iş birliğinden men etmesi işleri zorlaştırıyor.

Yeni perde açılıyor

Ambargo ile birlikte Huawei’nin Kirin yonga setlerini TSMC’ye ürettirme imkanı kalmamıştı. Çinli dökümcü SMIC’in de ambargo listesine eklenmesi ihtimali doğunca 14nm sonrasında kendi ülkesinde dahi dökümcü bulamama sorunu ortaya çıktı.

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Huawei kısa vadede MediaTek veya Samsung gibi rakiplerinden tedarik yaparak en azından kendi döküm tesisini kurmayı veya SMIC’in bir şekilde gelişmesini sağlamayı planlıyordu. Ne var ki bu da olmayacak.

Gelen bilgilere göre Samsung, LG ve SK Hynix firmaları Huawei’ye yonga tedariğini durduruyor. Bunun içerisinde işlemci, bellek, ekran sürücüsü gibi pek çok tür dahil. Ekran sürücüsü kısıtlanınca haliyle panel tedariği yapmanın da bir anlamı kalmıyor.

Adeta dört bir tarafı sarılan Huawei’nin tek çaresi yine Çin. Ekran üretimi konusunda Çinli BOE ve Visionox gibi firmalar imdadına koşacak ancak işlemci konusu sıkıntı oluşturacak gibi duruyor. Huawei’nin 2021 yılında sadece 50 milyon telefon satabileceği gündeme gelmişti.

https://www.gizmochina.com/2020/09/09/samsung-lg-sk-hynix-stops-huawei-supply/

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