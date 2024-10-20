Daredevil Born Again’in yayın tarihi açıklandı

Daredevil Born Again mart ayında yayınlanacak
Marvel’ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu yeni Daredevil dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu. New York Comic Con’a katılan dizi ekibi, Daredevil: Born Again’in 4 Mart 2025’te yayınlanacağı resmen duyurdu. Ayrıca dizinin resmi logosu da bu etkinlikte paylaşıldı.
Daredevil Born Again; Matt Murdock, Punisher, Kingpin ve Bullseye karakterlerini tekrar bir araya getirecek. Dokuz bölümden oluşacak dizinin ikinci sezon onayını çoktan aldığını da hatırlatalım. Marvel Sinematik Evreni’ne çok daha bağlı olacak dizi, hiç şüphesiz Marvel’ın en çok beklenen dizilerinden biri.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)