Daredevil Born Again’in yayın tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Marvel’ın Netflix ile yaptığı anlaşma ile sinematik evrene dahil olan Daredevil, 2018 yılında dizinin iptali ile evrene veda etmişti. Geçtiğimiz yıllarda She-Hulk, Hawkeye, Echo ve Spider-Man: No Way Home ile hayatımıza tekrar giren karakterler, yakında kendi yapımlarına kavuşacak.

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Daredevil Born Again mart ayında yayınlanacak

Marvel’ın geçtiğimiz yıllarda duyurduğu yeni Daredevil dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu. New York Comic Con’a katılan dizi ekibi, Daredevil: Born Again’in 4 Mart 2025’te yayınlanacağı resmen duyurdu. Ayrıca dizinin resmi logosu da bu etkinlikte paylaşıldı.

Daredevil Born Again; Matt Murdock, Punisher, Kingpin ve Bullseye karakterlerini tekrar bir araya getirecek. Dokuz bölümden oluşacak dizinin ikinci sezon onayını çoktan aldığını da hatırlatalım. Marvel Sinematik Evreni’ne çok daha bağlı olacak dizi, hiç şüphesiz Marvel’ın en çok beklenen dizilerinden biri.



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