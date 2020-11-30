Daredevil yayın hakları Marvel'a geçti: Dizi geri döner mi?

2018 yılında ani bir şekilde iptal edilen Daredevil dizisinin yayın hakları Marvel'a geri dönüyor. Netflix, ilk orijinal dizilerinden olan Daredevil'ın film ve TV haklarını bugün itibarıyla tamamen kaybetti. Disney artık Daredevil karakteri için yeni film ve diziler çekebilecek ve hatta karakteri Marvel Sinemati Evreni'ne de dahil edebilecek.İlginizi Çekebilir Yeni Marvel dizisi WandaVision’ın yayın tarihi belli oldu
Daredevil hayranları, Charlie Cox'lu dizinin geri dönmesi istiyor
Daredevil haklarının Marvel'a dönmesi ayrıca bazı hayranların da umutlarını tekrar yeşertmeyi başardı. Netflix'te yayınlanan Charlie Cox'lu dizinin bildiğiniz gibi çok büyük bir hayran kitlesi vardı. Şimdi bu hayranlar, Disney'den diziyi geri getirmesini ve Charlie Cox ile devam sezonları çekilmesini istiyor. Twitter gibi platformlarda gündem haline gelen hayranlara ayrıca dizide Kingpin karakterini canlandıran Vincent D'Onofrio da destek verdi.
Change.org üzerinden düzenlenen "SaveDaredevil" (Daredevil'ı Kurtar) isimli kampanyayı sadece birkaç gün içerisinde 400 binden fazla kişi imzaladı. Hayranlar hala umutlu olduklarını belirtiyor ve diziye olan ilgiden Marvel ve Disney'in haberdar olmasını istiyor.
Disney veya Marvel Stüdyoları tarafından Daredevil'ın geleceğiyle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Daredevil popüler bir karakter olduğu için Disney muhtemelen yakında bir dizi veya film çekmek isteyecektir. Ancak bu yeni dizinin (veya filmin) yepyeni oyuncular ve yepyeni bir hikayeyle gelmesi şu anda daha olası gibi görünüyor.
Charlie Cox'lu Daredevil dizisi Netflix'in en başarılı işlerinden birisiydi. Dizi her yeni sezonuyla bir öncekinin üzerine koymayı başarmış ve üçüncü sezonunda da müthiş bir — beklenmedik — final yapmıştı. Dizinin ve Charlie Cox'un, Disney'in sahibi olduğu Disney Plus veya Hulu'da dönüş yapması şu anda hayranların en çok istediği şey.
https://deadline.com/2020/11/daredevil-fans-urge-mcu-revival-upon-rights-reversion-1234622907/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.