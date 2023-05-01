DARPA, Nikola Tesla'nın hayalini gerçeğe dönüştürüyor: Küresel kablosuz enerji!

Nikola Tesla'nın 100 yılı aşkın bir süre önce hayalini kurduğu ve başarılı olması halinde POWER ("Persistent Optical Wireless Energy Relay") olarak adlandırılan bu teknoloji, ABD ordusunun dizel gibi sıvı yakıtlara ve düşman güçleri tarafından engellenebilen ya da sabote edilebilen hassas elektrik hatlarına olan bağımlılığı kaldıracak.
Tesla'nın hayali gerçek oluyor
DARPA diğer tüm projelerinde olduğu gibi POWER projesinin teoride uygulanabilirliğini gösterecek. Teorik olarak kanıtlanan proje sonrasında diğer ilgili kuruluşlara devredilecek. Buna ek olarak, POWER'ın ulaşımı zor kırsal kesimlere, araştırma tesislerine ve diğer bölgelere enerji sağlamak gibi ticari alanda ciddi faydaları olabilir.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah