DARPA, Nikola Tesla'nın hayalini gerçeğe dönüştürüyor: Küresel kablosuz enerji!

Tam Boyutta Gör DARPA, dünya çapındaki ABD askeri üslerine neredeyse kesintisiz güç sağlamak için kablosuz enerji aktarım altyapısı oluşturmayı planlıyor. Popular Mechanics tarafından bildirildiği üzere plan, elektriği gezegenin etrafında dolaştırmak için lazer teknolojisinden faydalanacak.

Nikola Tesla'nın 100 yılı aşkın bir süre önce hayalini kurduğu ve başarılı olması halinde POWER ("Persistent Optical Wireless Energy Relay") olarak adlandırılan bu teknoloji, ABD ordusunun dizel gibi sıvı yakıtlara ve düşman güçleri tarafından engellenebilen ya da sabote edilebilen hassas elektrik hatlarına olan bağımlılığı kaldıracak.

Tesla'nın hayali gerçek oluyor

Tam Boyutta Gör Popular Mechanics'e özel bir röportaj veren ABD askeri yetkilisi Albay Paul Calhoun, "Her şeyden önce çevre değişti ve askeri operasyonlar için daha dayanıklı enerji taşıma yöntemlerine duyulan ihtiyaç had safhada" dedi. Zira ABD’nin askeri tesisleri dünya üzerinde çeşitli noktalara dağılmış durumda ve bu üstlerin enerji ihtiyacı giderek artıyor. Artan enerji ihtiyacını karşılamak ise çoğu durumda kolay olmuyor. Albay Calhoun, "Teknoloji tarafında, yüksek enerjili lazerler, dalga önü algılama, uyarlanabilir optikler, yüksek irtifa elektrikli hava platformları, güvenlik kilitleri ve dar bant aralığına ayarlanmış yüksek verimli fotovoltaiklerde önemli ilerlemeler kaydedildi" ifadelerini kullanıyor.

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Calhoun, POWER projesini optik enerji ışınlama programı olarak nitelendiriyor. DARPA, POWER projesi ile enerjiyi atmosferin üst kısmında minimum enerji kaybıyla lazerler aracılığıyla iletmeyi hedefliyor. Şimdilik bu projenin aşması gereken en önemli faktör enerji dönüşümündeki verimliliği sağlayabilmek. DARPA etkili röleler geliştirerek dönüşümde devrim fırsatı kolluyor. Uzun ömürlü uydular ve dronlar aracılığıyla lazer enerjisinin ABD üstlerine iletilmesi hedefleniyor.

DARPA diğer tüm projelerinde olduğu gibi POWER projesinin teoride uygulanabilirliğini gösterecek. Teorik olarak kanıtlanan proje sonrasında diğer ilgili kuruluşlara devredilecek. Buna ek olarak, POWER'ın ulaşımı zor kırsal kesimlere, araştırma tesislerine ve diğer bölgelere enerji sağlamak gibi ticari alanda ciddi faydaları olabilir.

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