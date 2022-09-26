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    Darth Vader'ı yapay zeka seslendirecek: James Earl Jones, sesini özleyeceğiz!

    Efsanevi Star Wars karakterlerinden Darth Vader’ı seslendiren James Earl Jones, emekliye ayrıldı. İkonik kötü karakter Darth Vader’ı artık yapay zeka seslendirecek.
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    James Earl Jones Darth Vader

    Darth Vader’a ses veren 91 yaşındaki ünlü aktör James Earl Jones, ikonik rolünü artık sürdürmek istemediğini açıkladı. 45 yıldır bu rolü oynayan efsanevi aktör, ses haklarını bir ses klonlama şirketi olan Respeecher’a devretti. Vader’ı artık yapay zeka seslendirme yapacak.

    Yapay zeka, Darth Vader'ın sesi olacak

    Vanity Fair’ın haberine göre, ikonik kötü adamı yeniden yaratmakla görevlendirilen şirket; Ukrayna merkezli startup Respeecher. Ses klonlama şirketinin Lucasfilm ile çalıştığı biliniyor. Disney Plus'ta yayınlanan The Book of Boba Fett’deki Luke Skywalker gibi Star Wars evreninde duyduğumuz seslerin çoğu bu şirket tarafından oluşturuluyor. Respeecher’in arşiv kayıtları ve tescilli yapay zeka algoritmasını kullanarak uzun süredir sanatçıların sesleriyle yeni diyaloglar oluşturduğu da biliniyor.

    Yakın zamanda yayınlanan Obi-Wan Kenobi kısa dizisinde Vader’ın sesi aslında Respeecher’ın bir eseri. Tabii ki bu, James Earl Jones’un ses hakkına sahip oldukları anlamına gelmiyor. Jones, Respeecher’in seslendirme alanındaki başarısını görüyor ve arşiv ses kayıtları yerine kendi sesinin kullanılması için ses haklarını devrediyor.

    James Earl Jones Star Wars
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    Jones’un efsanevi kötü adamı seslendirdiği ilk yapım, 1977’nin Star Wars’u idi. O zamandan beri devam filmlerinde, uyarlama dizi ve filmlerde Vader karakterini seslendirdi. Jones’un güzel ve farklı sesini özleyeceğiz…

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    homebird 1 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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