Netflix’in yeni Türk filmi "9 Kere Leyla" yayınlandı

Tam Boyutta Gör

20 Mart 2020’de vizyona girmek üzereyken koronavirüs nedeniyle yayın tarihi ertelenen 9 Kere Leyla filminin yayın haklarını Netflix satın almış ve sinemaları pas geçmişti. 9 Kere Leyla bugün Netflix’te gösterime girdi.

https://www.netflix.com/title/81316256

9 Kere Leyla filminin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy rol alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Ezel Akay oturuyor.

İlginizi Çekebilir

Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi

Netflix, filmin konusu hakkında şu ifadelere yer veriyor:

“Bir evlilik, iki aşk, üç bela, Dokuz Kere Leyla... Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla'dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğininin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır.”

Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

9 Kere Leyla filmi, 19 Haziran 2020’de yayınlanan Yarına Tek Biletin ardından Netflix’in ikinci Türk yapımı filmi olma özelliği taşıyor.

Netflix’in yakında yayınlanacak Türk yapımı orijinal filmleri şunlar:

Azizler – 8 Ocak 2021

– 8 Ocak 2021 Mücadele Çıkmazı - 15 Mart 2021

- 15 Mart 2021 ‘96 Yazı – Haziran 2021

– Haziran 2021 Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? –Tarihi belli değil

–Tarihi belli değil Beni Çok Sev – Tarih belli değil

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.