Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Netflix’in yeni Türk filmi "9 Kere Leyla" yayınlandı

    Netflix'in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla yayınlandı. Ezel Akay imzalı komedi türündeki filmin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu yer alıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2b
    1
    13
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Netflix’in yeni Türk filmi
    Tam Boyutta Gör

    20 Mart 2020’de vizyona girmek üzereyken koronavirüs nedeniyle yayın tarihi ertelenen 9 Kere Leyla filminin yayın haklarını Netflix satın almış ve sinemaları pas geçmişti. 9 Kere Leyla bugün Netflix’te gösterime girdi.

    https://www.netflix.com/title/81316256

    9 Kere Leyla filminin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy rol alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise Ezel Akay oturuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi

    Netflix, filmin konusu hakkında şu ifadelere yer veriyor:

    “Bir evlilik, iki aşk, üç bela, Dokuz Kere Leyla... Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla'dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğininin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır.”

    Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

    9 Kere Leyla filmi, 19 Haziran 2020’de yayınlanan Yarına Tek Biletin ardından Netflix’in ikinci Türk yapımı filmi olma özelliği taşıyor.

    Netflix’in yakında yayınlanacak Türk yapımı orijinal filmleri şunlar:

    • Azizler – 8 Ocak 2021
    • Mücadele Çıkmazı - 15 Mart 2021
    • ‘96 Yazı – Haziran 2021
    • Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? –Tarihi belli değil
    • Beni Çok Sev – Tarih belli değil
     


    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yayımlanmaz olaydı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çukur sevenler beğenmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    serhendi (M. Semih Taneri) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haluk Bilginer, Demet Akbağ... Ama tam bir hayal kırıklığı
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erkanberk (Ali Günel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yani bu filmi söyle özetlemek isterim. Şampiyonalar ligi final macı izleyeceğinizi düşünürken Solfasol Spor Yeni Madımak spor maçı izlemek gibi bir şey. O kadar hayal kırıklığı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    acura07 (Okan Yüksel) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sipoyler;

    ademler bölümü aşırı saçma. final klasık "türk karamızahı. kahbe bizans varı bişi"


    keyiflimi keyifli. ama sinemada olsa para verıp ızlemem. parama yazık olur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Başroller iyi ama fragmanı hiç sarmamıştı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bir daha böyle film yapmayın, bu nedir kardeşim konu yok ne olduğu belli değil. izlediğim en kötü filmdi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haluk Bilginer varsa izleye değer
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bana hitap eden bir tür değil ama umarım beğenilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    denizlion (Deniz AKASLAN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başladım izlemeye...Bakalım nasıl oldu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1973 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    9 kere leyla, netflix ve
    7 etiket daha ezel akay haluk bilginer demet akbağ netflix türkiye yerli film yerli sinema Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. ADATA’nın giderek yavaşlayan SSD’si: Aynı isim altında tamamen farklı/yavaş kontrolcü ve NAND Flash 2 hf. Wristcam ile Apple Watch iki kamera kazanıyor 2 hf. The Witcher 1 oyunu GOG mağazasında ücretsiz dağıtılıyor 2 hf. Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz 2 hf. RTÜK dünyaca ünlü dijital içerik platformlarını Türkiye'ye davet etti 2 hf. David Fincher'ın yönettiği, Gary Oldman'ın başrolünde olduğu yeni Netflix filmi Mank yayınlandı 2 hf. HyperX Cloud Revolver +7.1 oyuncu kulaklığı USB kontrol kutusu ile geliyor 2 hf. HP OMEN 15 - İnceleme 2 hf. HP OMEN X 2S - İnceleme 2 hf. The Lord of the Rings: Gollum, Türkçe altyazı seçeneği ile birlikte çıkacak 2 hf. Bütçe dostu ZTE Blade V2021 5G piyasaya sürüldü 2 hf. Ford Otosan'ın "elektrikli araç" yatırımına ilişkin detaylar belli oldu 2 hf. Zack Snyder's Justice League birkaç ay içinde yayınlanacak 2 hf. Razer Tomahawk modüler bilgisayarı satışa çıkıyor 2 hf. Acun Ilıcalı'nın Netflix’e rakip platformu Exxen'in yayın tarihi açıklandı 2 hf. Yeni egzoz denetim sistemi "EGEDES" 2021'de Türkiye genelinde uygulanacak 2 hf. Ay yüzeyine iniş yapan Chang’e 5, uydumuzun 119 megapiksellik panoramik fotoğrafını yakaladı 2 hf. Bilim kurgu gerilim oyunu The Complex, iOS ve Android cihazlar için çıktı 2 hf. Samsung parmak hareketinizle kablosuz şarj üretecek 2 hf. Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları tanıtıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Netflix’in yeni Türk filmi "9 Kere Leyla" yayınlandı Sonraki The Binding of Isaac'in öncesini anlatan "The Legend of Bum-bo" Android cihazlar için çıktı 2 hf. Game of Thrones'un öncesini anlatacak diziden konsept tasarımlar paylaşıldı; çekimler 2021'de başlıyor 2 hf. Ay toprağı toplayan Chang'e 5 tekrar yörüngeye çıktı: İşte o anlar (VİDEO) 2 hf. 3 aylık Game Pass aboneliği 1 dolar oldu: Sadece Türkiye'de geçerli değil! 2 hf. Vikings dizisinin final sezonu için yeni bir fragman yayınlandı 2 hf. Fortnite sezon 5 Türkçe seslendirme ve Mandalorian görünümü ile geldi 2 hf. The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak 2 hf. Cyberpunk 2077'nin Türkiye'de erişime açılacağı saat belli oldu 2 hf. Wacom sanal gerçeklik kalemini duyurdu 2 hf. Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisine 20 yeni oyuncu katıldı 2 hf. Nvidia: Stok sıkıntısında tek sorun GPU değil 2 hf. FromSoftware ve George R.R. Martin'in oyunu Elden Ring, 2021 yılında çıkabilir 2 hf. Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler? 2 hf. Vaka sayıları durdurulamıyor: Bugün 187 kişi hayatını kaybetti 2 hf. 5 GHz’deki Rocket Lake işlemcisi tek çekirdekte Ryzen 7 5800X ile eşleşiyor 2 hf. Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunu erişime açıldı; haftaya toplam 150 TL değerinde iki oyun ücretsiz olacak 2 hf. Hikaye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. RISC-V mimarisi sadece 1 watt güç ile 5GHz seviyesini geçti 2 hf. LG’nin iddialı televizyonu testte l 65” NanoCell Smart TV! (Tablo gibi Akıllı Televizyon!) 2 hf. Bulmaca oyunu Delta0, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız