Daha dayanıklı betonlar için kullanılmış yüz maskelerinden faydalanılabilir

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Covid-19 pandemisiyle birlikte tek kullanımlık yüz maskelerinin kullanımında büyük bir artış yaşandı ve artık bu maskeler çevresel bir sorun oluşturmaya başladı. Bir araştırma ekibi, daha dayanıklı beton oluşturmak için eski maskeleri bir beton karışımına dahil etme fikrini ortaya koydu

Beton formülasyonunda kullanılmış maskelere yer vermek

Washington Eyalet Üniversitesi bilim insanları, kullanılmış yüz maskelerini bir beton karışımına ilave ederek maske izi içermeyen betondan %47 daha güçlü bir beton elde ettiler. Araştırmacılar, mevcut karışım için tek kullanımlık cerrahi maskelerdeki metal burun köprülerini ve pamuklu kulak halkalarını kullanmadı.

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Kumaş kısmı 5 ila 30 mm uzunluğunda lifler halinde parçalayan ekip, bu lifleri bir grafen oksit çözeltisi ile işledi. Ayrıca yaygın olarak kullanılan Portland çimento hamuruyla yapışmalarına yardımcı olacak ekstra yüzey alanı eklemek için lifler üzerlerine bir kaplama oluşturuldu. Son olarak elde edilen ürün, betonun bağlayıcı bileşeni olan çimentoya %0.1'lik bir hacimde eklendi.

Liflerle oluşturulmuş beton uygulandıktan bir ay sonra test edildiğinde orijinal Portland çimentosundan %47 daha fazla yarma çekme mukavemeti sergilediği gözlemlendi.

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Geliştirilen yeni beton karışımı, tek kullanımlık yüz maskelerini içerdiği için daha dayanıklı beton üretimine olanak tanımasının haricinde çevre kirliliğin önlenmesinde de önemli bir rol oynuyor. Bu, onlarca yıl çevrede kalabilen maskelerin geri kullanımı için önemli bir avantaj sunuyor.

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Dayanıklı betonlar için yüz maskelerini kullanmak