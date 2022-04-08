Days Gone yönetmeni Jeff Ross, Crystal Dynamics’e katılıyor

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Playstation’a özel olarak çıkış yapan Days Gone, ciddi anlamda tartışma konusu olmuştu. Ancak sonunda Sony, oyunun başarısından memnun olmayıp Days Gone’un devamını iptal etmişti. Days Gone yönetmeni Jeff Ross, bu durumdan hoşnutsuzluğunu birkaç kez belirtmişti. Bend Studios'un yeni projesi bilinmezken Jeff Ross, Twitter’da Crystal Dynamics’e katıldığını duyurdu.

Jeff Tomb Raider üzerinde mi çalışacak?

Crystal Dynamics, geçtiğimiz günlerde yeni Tomb Raider üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Jeff Ross, daha önce Uncharted serisi üzerinde çalışmak istediğini de belirtmişti bu yüzden Jeff’in Tomb Raider üzerinde çalışması oldukça muhtemel gözüküyor. Jeff, Crystal Dynamics’in Crystal North West alt şirketine Tasarım Direktörü olarak katıldı. Crystal Dynamics; Perfect Dark, Avengers ve Tomb Raider üzerinde çalışıyor bu yüzden Jeff’in hangi oyun üzerinde çalıştığını bilemiyoruz ancak Jeff’in bu haberi Tomb Raider duyurusundan birkaç gün sonra yapması, bir şeylere işaret ediyor olabilir.

Jeff’in LinkedIn profilinde ise Crystal Dynamics için Şubat 2022’den beri çalıştığı görülüyor. Bakalım Jeff, Tomb Raider’ın yeni oyununa neler katacak. Yeni Tomb Raider, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor ve proje daha ilk aşamalarında.

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