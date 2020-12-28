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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Wonder Woman 3 resmen duyuruldu

    Wonder Woman 1984'ün yayın tarihinden sadece iki gün sonra Wonder Woman 3 filmi de resmen duyuruldu. Yeni filmin vizyon tarihi ve konusu hakkında şu an için bilgi verilmedi.
    11 dk.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Wonder Woman 3 resmen duyuruldu
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    Warner Bros bugün sürpriz bir açıklama yaparak Wonder Woman 3 filmi için çalışmalara başlandığını resmen duyurdu. Wonder Woman 1984'ün yayın tarihinden sadece iki gün sonra gelen açıklamaya göre yeni filmde başrolde yine Gal Gadot yer alacak. Yönetmen koltuğunda da Patty Jenkins'in geri döneceği duyuruldu.

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    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Warner Bros yetkilisi Andy Forsell,"Wonder Woman 1984 rekorlar kırarak açılış yaptı ve HBO Max üzerindeki abone ve görüntülenme beklentilerimizi aşmayı başardı. Gördüğümüz ilgi ve momentum, filmin bu hafta sonu sonrasında da iyi performans göstereceğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

    Warner Bros'un açıklamalarına göre Wonder Woman 1984 hem gişede hem de HBO Max'ta beklentilerin üzerine çıkmayı başarmış. Film, hafta sonunda ABD'de 16,7 milyon dolar hasılat yaparak pandemi dönemine göre fena olmayan bir performans gösterdi. Dünya genelinde ise toplam gelir şu anda 85 milyon dolara ulaşmış durumda.

    Wonder Woman 1984'ün eleştirel anlamda çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. IMDb'de şu anda 5,9 puan ortalaması var. Metacritic'te ise eleştirmen ortalaması 59, kullanıcı oylarının ortalaması ise 4,5 seviyesinde. Film genel anlamıyla pek sevilmemiş, ancak Warner Bros yine de HBO Max ve gişedeki performanstan memnun gibi görünüyor.

    Wonder Woman 3'ün konusu veya vizyon tarihi konusunda şu anda herhangi bir bilgi yok.



    https://deadline.com/2020/12/wonder-woman-3-wonder-woman-1984-opening-box-office-1234661808/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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