Death Stranding, üçüncü yılında 10 milyon oyuncuyu geçti

Tam Boyutta Gör Kojima’nın türlere meydan okuyan oyunu Death Stranding, 10 milyon oyuncuyu geçti. Stüdyonun açıkladığı bu rakam, tahmin edeceğiniz üzere Xbox Game Pass, PlayStation Plus dahil tüm platformlardaki toplam oyuncu sayısı.

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Oyun, Kasım 2019’da PlayStation 4’e çıkış yapmasının ardından karışık tepki almıştı; eleştirmenler ve oyuncular tarafından hem olumsuz hem de olumlu yorumlar almıştı. Oyunun kitlesel yok oluş olaylarına, ölümden sonraki yaşama, yalnızlığa ve kayıplara odaklanan karmaşık hikayesi ve anlatımı oyuncuları etkiledi.

Dünya çapında 10 milyon oyuncuyu geçti

Temmuz 2020’de Steam ve Epic Games Store üzerinden PC oyuncularına merhaba diyen oyun, oyuncu sayısını daha da artırdı. Eylül 2021’de yen hikaye içeriği, oyun modları, ekipman ve fazlasını getiren Death Stranding Director Cut, PC, PS4 ve PS5 için çıkış yaptı. Oyun, bu yılın Ağustos ayı başında sürpriz bir şekilde Xbox PC Game Pass’e eklendi ve Temmuz ayında oyunun 5 milyon sattığı bildirildi.

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Death Stranding, 10 milyon oyuncuyu geçti