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    Death Stranding Director's Cut, Apple cihazlara geliyor: İşte çıkış tarihi

    Kojima Productions ve 505 Games, Death Stranding Director's Cut oyununun Apple cihazlar için çıkış tarihini duyurdu. Oyun, biraz gecikmeli olarak çıkış yapacak. 
    Death Stranding Director’s Cut iPhone iPad & Mac Tam Boyutta Gör
    Hideo Kojima imzalı Death Stranding, 2019'dan bu yana oyun sektörünün en sıra dışı ve en çok tartışılan projelerinden biri. Dünya genelinde 16 milyondan fazla oyuncusu olan yapım, yakında Apple cihazlarda da oynanabilir olacak.

    Death Stranding Director's Cut, Resident Evil Village’den sonra iOS cihazlarda oynanabilir olacak en iyi AAA oyunlardan biri olma yolundaydı. Kojima Productions ve 505 Games, oyunun mobil sürümünü bu yılın sonunda çıkarmayı planlıyordu. Ancak, geliştiricinin yaptığı yeni açıklamaya göre oyun beklenenden biraz geç çıkacak.

    31 Ocak 2024'te çıkış yapıyor

    Death Stranding Director's Cut'ın iPad, iPhone (iPhone 15 Pro/15 Pro Max) ve Mac için 2024'ün başlarında çıkması planlanıyor. 505 Games ve Kojima Productions, tarihi tam olarak açıklamasa da oyunun resmî App Store sayfasında 31 Ocak 2024 yazıyor.

    Türkiye fiyatı 400 TL!

    App Store sayfasında oyunun fiyat bilgisi de yer alıyor. Oyun, yurt dışında 39.99 dolar, Türkiye’de ise 399.99 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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