Death Stranding Director's Cut, Apple cihazlara geliyor: İşte çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Hideo Kojima imzalı Death Stranding, 2019'dan bu yana oyun sektörünün en sıra dışı ve en çok tartışılan projelerinden biri. Dünya genelinde 16 milyondan fazla oyuncusu olan yapım, yakında Apple cihazlarda da oynanabilir olacak.

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Death Stranding Director's Cut, Resident Evil Village’den sonra iOS cihazlarda oynanabilir olacak en iyi AAA oyunlardan biri olma yolundaydı. Kojima Productions ve 505 Games, oyunun mobil sürümünü bu yılın sonunda çıkarmayı planlıyordu. Ancak, geliştiricinin yaptığı yeni açıklamaya göre oyun beklenenden biraz geç çıkacak.

31 Ocak 2024'te çıkış yapıyor

Death Stranding Director's Cut'ın iPad, iPhone (iPhone 15 Pro/15 Pro Max) ve Mac için 2024'ün başlarında çıkması planlanıyor. 505 Games ve Kojima Productions, tarihi tam olarak açıklamasa da oyunun resmî App Store sayfasında 31 Ocak 2024 yazıyor.

Türkiye fiyatı 400 TL!

App Store sayfasında oyunun fiyat bilgisi de yer alıyor. Oyun, yurt dışında 39.99 dolar, Türkiye’de ise 399.99 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

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