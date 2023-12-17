Death Stranding Director's Cut, Apple cihazlara geliyor: İşte çıkış tarihi

Death Stranding Director's Cut, Resident Evil Village’den sonra iOS cihazlarda oynanabilir olacak en iyi AAA oyunlardan biri olma yolundaydı. Kojima Productions ve 505 Games, oyunun mobil sürümünü bu yılın sonunda çıkarmayı planlıyordu. Ancak, geliştiricinin yaptığı yeni açıklamaya göre oyun beklenenden biraz geç çıkacak.
31 Ocak 2024'te çıkış yapıyor
Death Stranding Director's Cut'ın iPad, iPhone (iPhone 15 Pro/15 Pro Max) ve Mac için 2024'ün başlarında çıkması planlanıyor. 505 Games ve Kojima Productions, tarihi tam olarak açıklamasa da oyunun resmî App Store sayfasında 31 Ocak 2024 yazıyor.
Türkiye fiyatı 400 TL!
App Store sayfasında oyunun fiyat bilgisi de yer alıyor. Oyun, yurt dışında 39.99 dolar, Türkiye’de ise 399.99 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.