Hideo Kojima’nın oyunu Death Stranding film oluyor: İşte ilk bilgiler

2019'da PlayStation 4'te piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 10 milyondan fazla oyuncuyla bağlantı kuran Death Stranding, Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro ve Margaret Qualley gibi yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip. Ayrıca, Kojima bu oyunu “strand” olarak adlandırdığı yeni bir tür olarak ifade etmişti.
Death Stranding film oluyor
Kojima, "Hammerstone Studios ile olan bu yeni ortaklık beni daha fazla heyecanlandıramaz. Bu, seri için çok önemli bir an ve Death Stranding’i beyaz perdeye taşımak için onlarla işbirliği yapmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Lebovici ise, "Parlak ve ikonik Hideo Kojima ile ilk film uyarlamasında ortak olma fırsatına sahip olduğumuz için heyecan ve onur duyuyoruz. Diğer büyük video oyunu uyarlamalarının aksine, bu çok daha samimi ve ayakları yere basan bir şey olacak. Amacımız, yaratıcı ve sanatsal özgürlüğe sahip olduğunuzda bir video oyunu uyarlamasının ne olabileceğini yeniden tanımlamak. Bu film özgün bir “Hideo Kojima” yapımı olacak." açıklamalarını yaptı.
Oyun, "Beached Things" adlı görünmez yaratıkların ortaya çıktığı ve nükleer bomba benzeri patlamaları tetiklediği Amerika Birleşik Devletleri'nin post apokaliptik bir versiyonunda geçiyor. Hollywood yıldızlarının yer aldığı oyunun film uyarlamasında aynı isimleri görüp görmeyeceğimiz ise belirsiz.
Bu arada, Kojima'nın The Game Awards'da Death Stranding 2’yi de duyurmuştu. Norman Reedus'un rolünü yeniden üstlendiği, Léa Seydoux'nun geri döndüğü ve Elle Fanning'in hala gizemini koruyan bir karakteri canlandırdığı yaklaşan devam oyunu, yine ilk oyun kadar yıldızlarla dolu olacak.
[youtube= https://www.youtube.com/watch?v=Tr2yB93pIGw]Kaynakça https://deadline.com/2022/12/death-stranding-film-from-barbarian-producer-alex-lebovici-in-works-1235200209/ https://www.polygon.com/23511263/death-stranding-movie-announced-hideo-kojima Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...