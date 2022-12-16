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    Hideo Kojima’nın oyunu Death Stranding film oluyor: İşte ilk bilgiler

    Hideo Kojima’nın eski hit video oyunu Death Stranding, film oluyor. Death Stranding'in film uyarlamasını geliştirmek için Los Angeles merkezli Hammerstone Studios ile birlikte çalışılacak.
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    Death Stranding filmi Tam Boyutta Gör
    2019 aksiyon oyunu Death Stranding, uzun ara sahneler ve dramatik açıklamalarla zaten oldukça sinematik bir deneyim sunuyor ancak Kojima için bu yeterli değil gibi duruyor. Aktarılanlara göre Death Stranding’in film uyarlamasına yeni unsurlar ve karakterler eklenecek ve daha geniş bir hikaye anlatılacak.

    2019'da PlayStation 4'te piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında 10 milyondan fazla oyuncuyla bağlantı kuran Death Stranding, Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro ve Margaret Qualley gibi yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip. Ayrıca, Kojima bu oyunu “strand” olarak adlandırdığı yeni bir tür olarak ifade etmişti.

    Death Stranding film oluyor

    Death Stranding film Tam Boyutta Gör
    Kojima Productions'ın ilk uzun metrajlı uyarlaması olan projenin konusu gizli tutuluyor. Ancak Death Stranding evrenine yeni unsurlar ve karakterler getireceğini duyuyoruz. Filmi kimin yazacağı ve yöneteceği henüz belli değil, ancak şu anda yapımın geliştirme çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

    Kojima, "Hammerstone Studios ile olan bu yeni ortaklık beni daha fazla heyecanlandıramaz. Bu, seri için çok önemli bir an ve Death Stranding’i beyaz perdeye taşımak için onlarla işbirliği yapmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

    Lebovici ise, "Parlak ve ikonik Hideo Kojima ile ilk film uyarlamasında ortak olma fırsatına sahip olduğumuz için heyecan ve onur duyuyoruz. Diğer büyük video oyunu uyarlamalarının aksine, bu çok daha samimi ve ayakları yere basan bir şey olacak. Amacımız, yaratıcı ve sanatsal özgürlüğe sahip olduğunuzda bir video oyunu uyarlamasının ne olabileceğini yeniden tanımlamak. Bu film özgün bir “Hideo Kojima” yapımı olacak." açıklamalarını yaptı.

    Oyun, "Beached Things" adlı görünmez yaratıkların ortaya çıktığı ve nükleer bomba benzeri patlamaları tetiklediği Amerika Birleşik Devletleri'nin post apokaliptik bir versiyonunda geçiyor. Hollywood yıldızlarının yer aldığı oyunun film uyarlamasında aynı isimleri görüp görmeyeceğimiz ise belirsiz.

    Bu arada, Kojima'nın The Game Awards'da Death Stranding 2’yi de duyurmuştu. Norman Reedus'un rolünü yeniden üstlendiği, Léa Seydoux'nun geri döndüğü ve Elle Fanning'in hala gizemini koruyan bir karakteri canlandırdığı yaklaşan devam oyunu, yine ilk oyun kadar yıldızlarla dolu olacak.

    [youtube= https://www.youtube.com/watch?v=Tr2yB93pIGw]

    Kaynakça https://deadline.com/2022/12/death-stranding-film-from-barbarian-producer-alex-lebovici-in-works-1235200209/ https://www.polygon.com/23511263/death-stranding-movie-announced-hideo-kojima
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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