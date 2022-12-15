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    Anlık Bildirim

    PS5 özel oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin çıkış tarihi duyuruldu

    Sony, PlayStation 5 konsoluna özel çıkacak Spider-Man 2 oyununun çıkış tarihini duyurdu. Marvel'ın Örümcek Adam 2 oyunu ne zaman çıkacak? sorusu resmî olarak yanıtlanmış oldu.
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    marvel spider man 2 ne zaman çıkacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Miles Morales ve Venom’un arkasındaki isimler ve Insomniac Games yazarı, PS5’e özel çıkacak Örümcek Adam 2 oyunu hakkında (ne zaman çıkacağı dahil) sosyal medya üzerinden heyecanlandıran paylaşımlarda bulunmuşlardı.

    2023’te çıkacak büyük oyunların paylaşıldığı yeni PlayStation Blog gönderisinde Spider Man 2 için tarih resmî olarak verildi: Sonbahar 2023.

    PlayStation’ın resmi açıklamasına göre, son iki oyunun (Marvel’s Spider-Man ve Marvel’s Spider Man: Miles Morales) kalitesinin dışına çıkacak, fantastik, yeni ve orijinal bir Örümcek Adam macerası oyuncuları bekliyor. Oyun hakkında başka hiçbir detay paylaşılmadı ve hatta çıkış tarihi duyurusunda paylaşılan görsel, 2021 fragmanına ait.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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