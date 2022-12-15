PS5 özel oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin çıkış tarihi duyuruldu

2023’te çıkacak büyük oyunların paylaşıldığı yeni PlayStation Blog gönderisinde Spider Man 2 için tarih resmî olarak verildi: Sonbahar 2023.
PlayStation’ın resmi açıklamasına göre, son iki oyunun (Marvel’s Spider-Man ve Marvel’s Spider Man: Miles Morales) kalitesinin dışına çıkacak, fantastik, yeni ve orijinal bir Örümcek Adam macerası oyuncuları bekliyor. Oyun hakkında başka hiçbir detay paylaşılmadı ve hatta çıkış tarihi duyurusunda paylaşılan görsel, 2021 fragmanına ait.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...