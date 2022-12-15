PS5 özel oyunu Marvel's Spider-Man 2'nin çıkış tarihi duyuruldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Miles Morales ve Venom’un arkasındaki isimler ve Insomniac Games yazarı, PS5’e özel çıkacak Örümcek Adam 2 oyunu hakkında (ne zaman çıkacağı dahil) sosyal medya üzerinden heyecanlandıran paylaşımlarda bulunmuşlardı.

Spider Man Across the Spider Verse'ün fragmanı yayınlandı 1 gün önce eklendi

2023’te çıkacak büyük oyunların paylaşıldığı yeni PlayStation Blog gönderisinde Spider Man 2 için tarih resmî olarak verildi: Sonbahar 2023.

PlayStation’ın resmi açıklamasına göre, son iki oyunun (Marvel’s Spider-Man ve Marvel’s Spider Man: Miles Morales) kalitesinin dışına çıkacak, fantastik, yeni ve orijinal bir Örümcek Adam macerası oyuncuları bekliyor. Oyun hakkında başka hiçbir detay paylaşılmadı ve hatta çıkış tarihi duyurusunda paylaşılan görsel, 2021 fragmanına ait.

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Marvel Spider Man 2 (PS5 özel) ne zaman çıkacak?