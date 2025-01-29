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    DeepSeek, OpenAI verilerini çaldı mı? Microsoft araştırma başlattı

    Yapay zeka dünyasını sarsan Çinli DeepSeek özelinde incelemeler sıklaşıyor. Zira Microsoft, DeepSeek bağlantılı grubun OpenAI verilerini uygunsuz şekilde elde edip etmediğini araştırıyor.
    DeepSeek, OpenAI’ın verilerini mi çaldı? Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve OpenAI, Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek ile bağlantılı bir grubun, OpenAI'ın teknolojisiyle üretilen verileri usulsüz bir şekilde elde edip etmediğini araştırıyor. Bloomberg News tarafından yayımlanan habere göre, Microsoft'un güvenlik araştırmacıları, geçtiğimiz sonbaharda DeepSeek ile bağlantılı olduklarından şüphelendikleri kişilerin, OpenAI'ın uygulama programlama arayüzünü (API) kullanarak büyük miktarda veri sızdırdığını gözlemledi.

    DeepSeek hakkında veri hırsızlığı iddiası

    OpenAI API, yazılım geliştiricilerinin ve iş dünyası müşterilerinin OpenAI hizmetlerine erişim sağladığı ve firmanın da buradan gelir elde ettiği ana yöntem konumunda. Rapora göre OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, şüpheli faaliyetler konusunda şirketi bilgilendirdi.

    DeepSeek, düşük maliyetli bir Çin yapay zeka girişimi olarak, ABD'li rakiplerine alternatif sunmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz pazartesi günü Apple’ın App Store’unda OpenAI’ın ChatGPT'sini geçerek büyük bir dikkat çekmiş ve teknoloji hisselerinde büyük satışlara yol açmıştı.

    Beyaz Saray'ın yapay zeka ve kripto çarı David Sacks, yaptığı açıklamada DeepSeek'in ABD'den fikri mülkiyet çalmış olmasının "mümkün" olduğunu söyledi. Sacks, “DeepSeek'in burada yaptığı şeyin OpenAI'ın modellerinden bilgiyi damıtmak olduğuna dair önemli kanıtlar var” dedi.

    Bloomberg raporuna yorum yapan bir OpenAI sözcüsü, Çin merkezli şirketlerin ve diğerlerinin, lider ABD yapay zeka şirketlerinin modellerini taklit etmeye çalıştığını belirtti ancak spesifik olarak DeepSeek veya başka bir şirketin adını vermedi. Microsoft ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti. DeepSeek ise henüz bir açıklama yapmadı.

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