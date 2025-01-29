DeepSeek, OpenAI verilerini çaldı mı? Microsoft araştırma başlattı

DeepSeek hakkında veri hırsızlığı iddiası
OpenAI API, yazılım geliştiricilerinin ve iş dünyası müşterilerinin OpenAI hizmetlerine erişim sağladığı ve firmanın da buradan gelir elde ettiği ana yöntem konumunda. Rapora göre OpenAI'ın en büyük yatırımcısı olan Microsoft, şüpheli faaliyetler konusunda şirketi bilgilendirdi.
DeepSeek, düşük maliyetli bir Çin yapay zeka girişimi olarak, ABD'li rakiplerine alternatif sunmayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz pazartesi günü Apple’ın App Store’unda OpenAI’ın ChatGPT'sini geçerek büyük bir dikkat çekmiş ve teknoloji hisselerinde büyük satışlara yol açmıştı.
Beyaz Saray'ın yapay zeka ve kripto çarı David Sacks, yaptığı açıklamada DeepSeek'in ABD'den fikri mülkiyet çalmış olmasının "mümkün" olduğunu söyledi. Sacks, “DeepSeek'in burada yaptığı şeyin OpenAI'ın modellerinden bilgiyi damıtmak olduğuna dair önemli kanıtlar var” dedi.
Bloomberg raporuna yorum yapan bir OpenAI sözcüsü, Çin merkezli şirketlerin ve diğerlerinin, lider ABD yapay zeka şirketlerinin modellerini taklit etmeye çalıştığını belirtti ancak spesifik olarak DeepSeek veya başka bir şirketin adını vermedi. Microsoft ise konu hakkında yorum yapmayı reddetti. DeepSeek ise henüz bir açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: