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    DeLorean’dan, NFT ve Metaverse odaklı ticari marka başvurusu

    Geleceğe Dönüş filmiyle ikonikleşen otomobil markası DeLorean, NFT ve metaverse teknolojileri için ticari marka başvurusu yaptı.                                 
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    DeLorean, NFT ve Metaverse Odaklı Ticari Marka Başvurusu Yaptı
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    NFT sektörünün gelişme kaydetmesi ile beraber hedef kitleleriyle etkileşim kurmanın yeni yollarını arayan kullanıcılar, markalar, kuruluşlar ve kurumlar; giderek daha fazla NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvuruları yapıyor. Bu kez ticari marka başvurusunda bulunan isim otomobil üreticisi The DeLorean Motor Company oldu. 

    Geleceğe Dönüş filmindeki otomobilin NFT'si geliyor

    Lisanslı ticari marka avukatı Michael Kondoudi, resmi Twitter hesabı üzerinden Geleceğe Dönüş filminde zaman makinesi olarak kullanılan DeLorean’ın NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu başvurusu yaptını paylaştı.

    DeLorean, sanal arabalar, NFT destekli medya ve sanal araba sunan mağazalar için ticari marka başvurusunda bulundu.

    Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “DeLorean Motor Co.’nun Metaverse için planları var! Şirket, marka tescil başvurusunda bulundu. DMC, DELOREAN Uygulamalar için planlar sinyal verir. Sanal arabalar, NFT destekli ortam ve Sanal araba sunan mağazalar”

    Kısa süre önce İngiliz lüks otomobil üreticisi McLaren da Web 3 çalışmaları için McLaren Special Operations’ı (MSO) tanıtarak metaverse’e adım attığını duyurmuştu.

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    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

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    wolferto 11 saat önce

    Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)

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    Piêr Dé Sans 3 gün önce

    Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.

    S
    serdarendermete 3 gün önce

    Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.

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    biembo 3 gün önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 5 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 5 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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