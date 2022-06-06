DeLorean’dan, NFT ve Metaverse odaklı ticari marka başvurusu

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NFT sektörünün gelişme kaydetmesi ile beraber hedef kitleleriyle etkileşim kurmanın yeni yollarını arayan kullanıcılar, markalar, kuruluşlar ve kurumlar; giderek daha fazla NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvuruları yapıyor. Bu kez ticari marka başvurusunda bulunan isim otomobil üreticisi The DeLorean Motor Company oldu.

Geleceğe Dönüş filmindeki otomobilin NFT'si geliyor

Lisanslı ticari marka avukatı Michael Kondoudi, resmi Twitter hesabı üzerinden Geleceğe Dönüş filminde zaman makinesi olarak kullanılan DeLorean’ın NFT ve metaverse odaklı ticari marka başvurusu başvurusu yaptını paylaştı.

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DeLorean, sanal arabalar, NFT destekli medya ve sanal araba sunan mağazalar için ticari marka başvurusunda bulundu.

Ticari marka avukatı Michael Kondoudis, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“DeLorean Motor Co.’nun Metaverse için planları var! Şirket, marka tescil başvurusunda bulundu. DMC, DELOREAN Uygulamalar için planlar sinyal verir. Sanal arabalar, NFT destekli ortam ve Sanal araba sunan mağazalar”

Kısa süre önce İngiliz lüks otomobil üreticisi McLaren da Web 3 çalışmaları için McLaren Special Operations’ı (MSO) tanıtarak metaverse’e adım attığını duyurmuştu.

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DeLorean, NFT ve Metaverse Odaklı Ticari Marka Başvurusu Yaptı