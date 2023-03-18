Denzel Washington, Gladyatör 2 filminde rol alacak

Tam Boyutta Gör Hollywood yıldızı Denzel Washington ve usta yönetmen Ridley Scott'ın yolları yeniden kesişiyor. Aktarılan bilgilere göre en son 16 yıl önceki American Gangster filmi ile izleyicileri büyüleyen bu ikili, Gladyatör'ün devam filmi için yine aynı sette buluşacak.

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Taraflar arasındaki görüşmeler henüz tamamlanmış değil ancak kaynaklar prensipte anlaşmaya varıldığını söylüyor. Yani imzalar her an atılabilir. Oscar ödüllü oyuncu daha önce Paramount Pictures projesinde yer alacağı onaylanan Paul Mescal ile kamera karşısına geçecek.

Gladyatör 2 hakkında detaylar

Gladyatör 2'nin başrolünde Paul Mescal yer alacak. Film, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen ve En İyi Film dahil beşini kazanan 2000 yapımı Gladyatör'ün devamı niteliğinde olacak. Gişe rekortmeni yapım o dönem 460 milyon dolar hasılat elde etmeyi başarmıştı.

Tam Boyutta Gör Russell Crowe ilk filmde ailesini katleden Commodus'tan intikam almaya yemin etmiş Romalı bir general olan Maximus Decimus Meridius'u canlandırmıştı. Gladyatör 2'de ana karakter Paul Mescal, Maximus'un sevgilisi Lucilla'nın oğlu Lucius'u canlandıracak.

Öte yandan Barry Keoghan, imparatoru oynamak için görüşmelerde bulunuyor. Denzel Washington'ın rolünün ise gizli tutulduğunu belirtelim. Daha şimdiden sinema severleri heyecanlandıran Gladyatör 2 filmi 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.

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