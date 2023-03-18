Denzel Washington, Gladyatör 2 filminde rol alacak

Taraflar arasındaki görüşmeler henüz tamamlanmış değil ancak kaynaklar prensipte anlaşmaya varıldığını söylüyor. Yani imzalar her an atılabilir. Oscar ödüllü oyuncu daha önce Paramount Pictures projesinde yer alacağı onaylanan Paul Mescal ile kamera karşısına geçecek.
Gladyatör 2 hakkında detaylar
Gladyatör 2'nin başrolünde Paul Mescal yer alacak. Film, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen ve En İyi Film dahil beşini kazanan 2000 yapımı Gladyatör'ün devamı niteliğinde olacak. Gişe rekortmeni yapım o dönem 460 milyon dolar hasılat elde etmeyi başarmıştı.
Öte yandan Barry Keoghan, imparatoru oynamak için görüşmelerde bulunuyor. Denzel Washington'ın rolünün ise gizli tutulduğunu belirtelim. Daha şimdiden sinema severleri heyecanlandıran Gladyatör 2 filmi 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)