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    Denzel Washington, Gladyatör 2 filminde rol alacak

    Hollywood'un ünlü aktörlerinden Denzel Washington ile usta yönetmen Ridley Scott yine aynı sette buluşuyor. Oscar ödüllü oyuncunun Gladyatör 2'de rol almayı kabul ettiği bildirildi.
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    Denzel Washington, Gladyatör 2 filminde rol alacak Tam Boyutta Gör
    Hollywood yıldızı Denzel Washington ve usta yönetmen Ridley Scott'ın yolları yeniden kesişiyor. Aktarılan bilgilere göre en son 16 yıl önceki American Gangster filmi ile izleyicileri büyüleyen bu ikili, Gladyatör'ün devam filmi için yine aynı sette buluşacak.

    Taraflar arasındaki görüşmeler henüz tamamlanmış değil ancak kaynaklar prensipte anlaşmaya varıldığını söylüyor. Yani imzalar her an atılabilir. Oscar ödüllü oyuncu daha önce Paramount Pictures projesinde yer alacağı onaylanan Paul Mescal ile kamera karşısına geçecek.

    Gladyatör 2 hakkında detaylar

    Gladyatör 2'nin başrolünde Paul Mescal yer alacak. Film, 12 dalda Oscar'a aday gösterilen ve En İyi Film dahil beşini kazanan 2000 yapımı Gladyatör'ün devamı niteliğinde olacak. Gişe rekortmeni yapım o dönem 460 milyon dolar hasılat elde etmeyi başarmıştı.

    Denzel Washington, Gladyatör 2 filminde rol alacak Tam Boyutta Gör
    Russell Crowe ilk filmde ailesini katleden Commodus'tan intikam almaya yemin etmiş Romalı bir general olan Maximus Decimus Meridius'u canlandırmıştı. Gladyatör 2'de ana karakter Paul Mescal, Maximus'un sevgilisi Lucilla'nın oğlu Lucius'u canlandıracak.

    Öte yandan Barry Keoghan, imparatoru oynamak için görüşmelerde bulunuyor. Denzel Washington'ın rolünün ise gizli tutulduğunu belirtelim. Daha şimdiden sinema severleri heyecanlandıran Gladyatör 2 filmi 22 Kasım 2024'te vizyona girecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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