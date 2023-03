Quentin Tarantino kariyerinin son filmini çekmeye hazırlanıyor: İşte konusu

Tam Boyutta Gör Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino kariyerine son noktayı koyacak filmin hazırlıklarına başladı. The Movie Critic (Film Eleştirmeni) adını taşıyacak film şu anda senaryo aşamasında. The Hollywood Reporter yapımla ilgili bazı detaylar paylaştı.

Çekimlerin bu sonbaharda başlaması planlanıyor. Tarantino henüz herhangi bir stüdyo ile anlaşmış değil. Ancak efsane yönetmenin bir önceki filmi Once Upon a Time in Hollywood'un dağıtımını üstlenen Sony ile iş birliği yapabileceği konuşuluyor.

The Movie Critic'in konusu

Film 1970'lerin sonunda Los Angeles'ta geçecek. Ana karakter bir kadın film eleştirmeni olacak. Tarantino son filminde tüm zamanların en etkili film eleştirmenlerinden biri olan Pauline Kael'e odaklanabilir. 2001'de hayatını kaybeden Kael aynı zamanda bir deneme ve roman yazarıydı.

Quentin Tarantino, 10 uzun metrajlı film yapmayı planladığını defalarca kez dile getirdi. Kill Bill aksiyon filminin iki bölümünü bir bölüm olarak sayacak olursak usta yönetmenin portföyünde şu anda dokuz film var. 10'uncusu da The Movie Critic olacak gibi görünüyor.

