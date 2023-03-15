Quentin Tarantino kariyerinin son filmini çekmeye hazırlanıyor: İşte konusu

Çekimlerin bu sonbaharda başlaması planlanıyor. Tarantino henüz herhangi bir stüdyo ile anlaşmış değil. Ancak efsane yönetmenin bir önceki filmi Once Upon a Time in Hollywood'un dağıtımını üstlenen Sony ile iş birliği yapabileceği konuşuluyor.
The Movie Critic'in konusu
Film 1970'lerin sonunda Los Angeles'ta geçecek. Ana karakter bir kadın film eleştirmeni olacak. Tarantino son filminde tüm zamanların en etkili film eleştirmenlerinden biri olan Pauline Kael'e odaklanabilir. 2001'de hayatını kaybeden Kael aynı zamanda bir deneme ve roman yazarıydı.
Quentin Tarantino, 10 uzun metrajlı film yapmayı planladığını defalarca kez dile getirdi. Kill Bill aksiyon filminin iki bölümünü bir bölüm olarak sayacak olursak usta yönetmenin portföyünde şu anda dokuz film var. 10'uncusu da The Movie Critic olacak gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
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