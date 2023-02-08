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    Deprem bölgesine yardımda bulunan otomotiv şirketleri

    Ülkemizde faaliyet gösteren otomotiv şirketleri de deprem bölgesine yardım gönderiyor. Arama kurtarma ekipleri, sahra hastanesi ve ihtiyaç malzemelerinin gönderilmesi gibi yardımlar söz konusu.
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    Deprem bölgesine yardımda bulunan otomotiv şirketleri Tam Boyutta Gör
    Kahramanmaraş merkez olmak üzere 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması ve yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, pek çok sektörden olduğu gibi otomotiv şirketlerinden de yardımlar gelmeye devam ediyor.

    Tofaş (Fiat), 15 kişilik arama kurtarma ekibinin AFAD ekipleriyle koordineli şekilde çalışmak üzere deprem bölgesine hızlıca sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım malzemeleriyle dolu Tofaş tırlarının da yola çıktığı açıklandı. Ülke çapındaki bayiler aracılığıyla yardımların toplanmasına devam edildiği bildirildi.

    Borusan Otomotiv'in bünyesinde yer aldığı Borusan Grubu da konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Yaşanan depremin ardından Borusan Grup Afet Koordinasyon Merkezimizi oluşturduk ve kapsayıcı bir yardım planlamasını hayata geçirdik. Genel ihtiyaçları kapsayan yardım tırlarımız, iş makinesi ve enerji çözümleri tedariki, barınma imkânı ve Borusanlılardan oluşan gönüllülerle bölge halkıyla beraberiz" ifadelerine yer verildi.

    Ford Otosan, arama kurtarma ekiplerinin (FOKE) kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere dün Hatay'a ulaştığı bilgisini paylaştı. Ayrıca, doktor ve hemşirelerin de sahra hastanesi kurarak tıbbi destek vermek üzer Kahramanmaraş'ta olduğu ifade edildi. Toplanan ısınma ve temel ihtiyaç malzemelerinin de bu akşam deprem bölgesine doğru yola çıkacağını duyuran Ford Otosan, iş ortakları ile kamu kurumlarının lojistik ihtiyaçlarına destek olduklarının bilgisini de paylaştı.

    Hyundai Assan, depremden zarar gören bölgelere yardım ulaştırmak için AFAD'a kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaçları kapsayan 10 milyon TL değerinde destek sağladıklarını duyurdu.

    Mercedes-Benz Türk, depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD ile koordineli olarak kışlık mont, polar, battaniye, atık, bere, powerbank gibi malzemeleri içeren yardım tırlarının yola çıktığını açıkladı. Mercedes-Benz ayrıca Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için kullanılmak üzere 1 milyon euro bağışladıklarını duyurdu.

    Chery, yaklaşık 100 bin dolarlık ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek vb. dahil olmak üzere acil durum malzemesini içeren yardım tırını deprem bölgesine gönderdi.

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