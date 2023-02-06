Deprem nedeniyle Togg'un NFT satışı ertelendi

Togg’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizi derinden sarsan depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, yaralarımızı saracağımız bir gündeyiz. Bu sabah başlayacağını duyurduğumuz NFT açık artırmamız ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
Trumore uygulaması üzerinden AVAX kripto paralar ile NFT açık artırması yapılacak. NFT sahipleri, 2023 adet özel seri Togg C-Suv modeline ön siparişte öncelikli erişim hakkı elde edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?