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    Deprem nedeniyle Togg'un NFT satışı ertelendi

    Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye'nin büyük bölümünde ciddi kayıplara yol açan deprem nedeniyle Togg'un bugün başlayacak NFT satışı ileri bir tarihe ertelendi.
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    Deprem nedeniyle Togg'un NFT satışı ertelendi Tam Boyutta Gör
    Togg’un 2023 adet 100. Yıl Özel Seri NFT Koleksiyonu açık artırması dün akşam başlamıştı ancak uygulamadaki erişim problemi nedeniyle bu sabaha ertelenmişti. Togg’dan yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin büyük bölümünü etkileyen depremden dolayı NFT satışı ileri tarihe ertelendi.

    Togg’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Ülkemizi derinden sarsan depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, yaralarımızı saracağımız bir gündeyiz. Bu sabah başlayacağını duyurduğumuz NFT açık artırmamız ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

    Trumore uygulaması üzerinden AVAX kripto paralar ile NFT açık artırması yapılacak. NFT sahipleri, 2023 adet özel seri Togg C-Suv modeline ön siparişte öncelikli erişim hakkı elde edecek.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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