Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'dan ortak açıklama!

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6 Şubat tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından mobil operatörlerinin iletişim hizmetlerinde aksaklıklar devam ediyor. Üç mobil operatörden ortak açıklama yapıldı.

Üç operatörden ortak açıklama

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’dan yapılan ortak açıklamada, “Deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın yanındayız” ifadeleri kullanıldı.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) tarafından yayınlanan basın açıklamasında telefonların sadece acil aramalar için kullanılması ve haberleşmelerin SMS veya internet tabanlı mesajlaşma uygulamaları üzerinden yapılması gerektiğine vurgu yapıldı.

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Üç operatörün üyesi olduğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkilemektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır.

Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir.

Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır.

Operatörlerimiz tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadırlar. Deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için şu önemli hususların tekrar altını çizmek isteriz:

Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır.

Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır.”

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