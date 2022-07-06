İddia: Destiny’nin mobil oyunu geliyor

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Son yıllarda Call of Duty, Apex Legends, Battlefield ve PUBG gibi oyunlar, konsol ve PC’deki başarısını mobile taşıdı. Birçok firmanın ciddi bir odağı haline gelen Android ve iOS oyun pazarı, bu gidişle büyümeye devam edecek. Bungie’nin sevilen oyun serisi Destiny, yakında mobil bir oyuna kavuşabilir.

Destiny Mobile, Bungie ve NetEase tarafından geliştiriliyor

The Game Post’un haberine göre Destinty, çok yakında mobil bir oyun ile karşımıza çıkabilir. Oyunun Bungie ve NetEase tarafından geliştirdiliği ifade ediliyor. NetEase, daha önce Diablo Immortal için Blizzard ile beraber çalışmıştı. Destiny’nin mobil oyununun tıpkı Destinty 2 gibi FPS bir oyun olacağı belirtiliyor. Ayrıca oyunun doğrudan Destiny 2 ile bağlantıllı olmayacağı da belirtilmiş.

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Görünüşe göre Destiny’nin mobil oyunu, en az iki yıldır geliştirme aşamasında. Bu da oyunun çok yakında tanıtılabileceği anlamına geliyor. Mobil oyunların ciddi anlamda popülerleştiği bu günlerde Bungie’nin de pazar payı kovalaması mantıklı bir hamle.

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Destiny'nin mobil oyunu yakında tanıtılabilir