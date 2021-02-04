Deutsche Telekom’dan 6,5 milyon TL ödüllü yarışma

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Alman telekomünikasyon devi Deutsche Telekom’un Ar-Ge birimi T-Labs, bilim yarışması başlattı. Yarışmaya Türkiye’den katılım sağlanabiliyor. Telekom Challenge ismindeki yarışmanın toplam ödülü yaklaşık 6,5 milyon TL tutarında.

Alman teknoloji firması Telekom Challenge ile start-up’lar, şirketler, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki parlak beyinlere ulaşmayı hedefliyor. Yarışma “Araştırma” ve “Geliştirme” olarak iki kategoriden oluşuyor.

Yarışmanın “Araştırma” kategorisinde, ev ağlarında yeni nesil veri dağıtımına yönelik bilimsel makaleler değerlendirilirken, “Geliştirme” kategorisinde veri dağıtımı güvenliğine yönelik iyileştirme çözümleri değerlendirilmeye alınacak.

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Araştırma kategorisinin birincisine 75 bin Euro, ikincisine 50 bin Euro, üçüncüsüne 25 bin Euro, ilk 10’a girenlere 2 bin Euro ödül verilecek.

Geliştirme kategorisinin birincisine 150 bin Euro, ikincisine 100 bin Euro, üçüncüsüne 50 bin Euro, ilk 10’a girmeye hak kazananlara 25 bin Euro verilecek.

Başvurular 15 Ocak tarihinde başladı, 15 Mart’a kadar devam edecek. Aşağıdaki adresten detayları görüntüleyebilir ve yarışmaya başvurabilirsiniz.

www.telekom-challenge.com

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