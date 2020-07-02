Dev ekranlı Honor X10 Max tanıtıldı

Tabletler ile akıllı telefonlar arasındaki boyut sınırını bir kez daha zorlayacak olan Honor markasının merakla beklenen yeni modeli Honor X10 Max 5G resmiyete kavuştu.

Honor X10 Max özellikleri ve fiyatı

7.09 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan Honor X10 Max akıllı telefon modeli 174.37 x 84.91 x 8.3mm ölçülere sahip. Su damlası çentiği ve biraz daha inceltilen alt çene sayesinde Honor 8X Max modeline göre daha kompakt.

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Ekran 780 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda iyi sonuçlar veriyor. RGBW diziliminde yer alan ekstra beyaz alt pikseller enerji tüketimini azaltıyor. DCI-P3 renk gamının tamamını kapsayan ekran ayrıca HDR10 standardı da sunuyor. Tek el ile kullanıma çok uygun olmayan gövdenin arka kısmı kavisli olarak tasarlanmış.

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4 adet Cortex-A76 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinin oluşturduğu MediaTek Dimensity 800 yonga setinin güç verdiği telefonda 6GB/8GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor. Yonga setinde 5G desteği mevcut.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Kameralar farklı yapay zeka optimizasyonları ile destekleniyor.

5000mAh kapasiteli bataryanın 22.5W hızlı şarj ile desteklendiği telefonda çift doğrusal stereo hoparlör, akıllı amplifikatör ve Histen 6.1 teknolojisi sayesinde üst seviye ses kalitesi elde ediliyor. NFC unutulmayan telefonun fiyatları şu şekilde:

Honor X10 Max 6GB+64GB – 269$

Honor X10 Max 8GB+128GB – 297$

Honor X10 Max 8GB+128GB – 354$

https://www.gizmochina.com/2020/07/02/honor-x10-max-5g-launched-with-a-massive-7-inch-display/

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