Dev korsan film şebekesine operasyon

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Korsan film yayıncılığı sinema sektörünün kanayan yarası olmaya devam ediyor. Korsanı tercih ederek sinemaya gitmeyen veya orijinalini satın almayan tüketici kitlesinin sektöre büyük gelir kaybı yaşattığı biliniyor. Bu bakımdan korsan film işini yapan çetelere zaman zaman operasyonlar düzenleniyor.

Sparks Group hedefte

Korsan film yayıncıları; genelde bir filmin djital ortamını daha satışı başlamadan perakende devlerinden ediniyor ve korumasını kırarak çoğaltmaya başlıyor. Ayrıca sinema salonlarında kamera düzeneği ile yeni vizyona giren filmleri de edinebiliyorlar.

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İnternette korsan yayıncılık konusunda ün yapmış 3 büyük grup var. Sparks, Geckos ve Drones adındaki bu gruplardan Sparks ekibine operasyon yapıldı. ABD’de yapılan operasyonda iki kişinin göz altına alındığı ve bir kişinin de ifadesine başvurulduğu belirtiliyor.

Sparks grubunun 18 ülkedeki sunucularının da kapatıldığı ifade ediliyor. Sadece bu grubun sektöre olan zararının on milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. 2011 yılından bu yana Adalet Bakanlığı grubu takip etmekteydi.

Sparks grubuna yapılan operasyon sonrasında global çapta korsan gruplarda endişenin başladığı belirtiliyor. Pek çok korsan film sitesi kapandı ve işleticileri de ortadan kayboldu. Geçtiğimiz yıl da korsan film ticareti yapan bazı kişilere 62 milyon dolarlık tazminat cezası verilmişti.

https://www.engadget.com/sparks-group-three-charged-online-film-tv-piracy-164519371.html

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