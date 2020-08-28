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    Dev korsan film şebekesine operasyon

    Sinema sektörüne on milyonlarca dolar zarar verdiği tahmin edilen Sparks korsan film grubuna operasyon düzenlendi. İki kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.
    1 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dev korsan film şebekesine operasyon
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    Korsan film yayıncılığı sinema sektörünün kanayan yarası olmaya devam ediyor. Korsanı tercih ederek sinemaya gitmeyen veya orijinalini satın almayan tüketici kitlesinin sektöre büyük gelir kaybı yaşattığı biliniyor. Bu bakımdan korsan film işini yapan çetelere zaman zaman operasyonlar düzenleniyor.

    Sparks Group hedefte

    Korsan film yayıncıları; genelde bir filmin djital ortamını daha satışı başlamadan perakende devlerinden ediniyor ve korumasını kırarak çoğaltmaya başlıyor. Ayrıca sinema salonlarında kamera düzeneği ile yeni vizyona giren filmleri de edinebiliyorlar.

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    İnternette korsan yayıncılık konusunda ün yapmış 3 büyük grup var. Sparks, Geckos ve Drones adındaki bu gruplardan Sparks ekibine operasyon yapıldı. ABD’de yapılan operasyonda iki kişinin göz altına alındığı ve bir kişinin de ifadesine başvurulduğu belirtiliyor.

    Sparks grubunun 18 ülkedeki sunucularının da kapatıldığı ifade ediliyor. Sadece bu grubun sektöre olan zararının on milyonlarca dolar olduğu tahmin ediliyor. 2011 yılından bu yana Adalet Bakanlığı grubu takip etmekteydi.

    Sparks grubuna yapılan operasyon sonrasında global çapta korsan gruplarda endişenin başladığı belirtiliyor. Pek çok korsan film sitesi kapandı ve işleticileri de ortadan kayboldu. Geçtiğimiz yıl da korsan film ticareti yapan bazı kişilere 62 milyon dolarlık tazminat cezası verilmişti.



    https://www.engadget.com/sparks-group-three-charged-online-film-tv-piracy-164519371.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    arion (Onur Torun) 23 dk. en beğenilen
    O zaman sinema salonları da bilet fiyatlarını kendisi belirlemesin, bilet 5tl ama yanında 50tl lik mısır almak zorunlu demesin. Tüm biletleri sabitleyin makul bir fiyata, o zaman korsanla işi olmaz kimsenin. Orjinalinin dijital halini kendi sitesinden 10TL'ye satsa korsandan indireceğime yapımcıya destek olurum.
    O zaman sinema salonları da bilet fiyatlarını kendisi belirlemesin, bilet 5tl ama yanında 50tl lik mısır almak zorunlu demesin. Tüm biletleri sabitleyin makul b...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ed Wood (Faruk Taner) 1 sn.
    Ekonominin bu kadar kötü olduğu bir ülkede, oyunların 500 liradan başladığı bir ortamda insanlar her şeyi orijinal alamazlar. Bu bir tercih meselesi değil zorunluluk. Çok basit cüzi zevklere astronomik ücretler koyulursa bu insanlar için bir 'yöntem' haline geliyor. Müziği, filmi, sporu satın alsanız bile oyuna yine bütçe kalmayabilir. Borçlara, ihtiyaçlara girmedim bile. Olaya burjuvazinin üst perdesinden bakıp hırsızlar demek yerine ülkenin yerlerin altına inen ekonomisine tepkide bulunsun insanlar.Dünyada zaten korsancılar bu kötü ekonomiler üzerine böyle büyük miktarlar kazanıyorlar.
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    arion (Onur Torun) 23 dk. en beğenilen
    O zaman sinema salonları da bilet fiyatlarını kendisi belirlemesin, bilet 5tl ama yanında 50tl lik mısır almak zorunlu demesin. Tüm biletleri sabitleyin makul bir fiyata, o zaman korsanla işi olmaz kimsenin. Orjinalinin dijital halini kendi sitesinden 10TL'ye satsa korsandan indireceğime yapımcıya destek olurum.
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    hopeyoung 26 dk.
    Bir filmle 500m$ kar yapmaya çalışan yapımcılardır asıl korsanlar. Yalnızca parası olduğu için büyük para kazanabilen kapitallerdir korsanlar. İnternet bir dayanışma platformudur ve her zaman dayanışma galip gelecektir.
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    darkaura 32 dk.
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    joven 37 dk.
    Korsanı bitirmek nerdeyse imkansız birşey sadece olabildiklerince şartları erişimi zorlaştırabilirler
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    Galatas4ray (ENVER A.) 39 dk.
    Sinema ucuz olsa korsan izlemem ama pahalı.
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    Nickyy 49 dk.
    Korsanı doğru bulmuyorum ama korsana karşı da değilim.
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    Elenya 49 dk. yeni yorumcu
    İlgisi var mı bilmiyorum ama KissAnime kapandı.
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    okayynn (Okan Ü.) 1 sa.
    açıkçası korsana karşıyım , adamların emeği karşılık bulsun diye parası neresi verelim diyorsun ama sinema biletleri falan pahalı artık veya yanında illa bir şey dayatıyorlar. Film zaten çok izlemem ama Netflix platformu dışında diğer filmlerin neredeyse %70-80 civarını korsan izlerim.O da napalım zaten işten evde kıçımızı koymaya anca vakit kalıyor.Onda da sinemaya git gel uğraşmak istemiyor insan , bir bıkkınlık oluyor.
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