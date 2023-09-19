Dev Microsoft sızıntısında gelecek oyunlar ortaya çıktı: Doom, Dishonored 3 ve dahası

Dishonored 3, yeni Doom ve Oblivion remaster
Sızan belgelere göre Bethesda Game Studios ve id Software gibi stüdyoların ana şirketi olan ZeniMax Media, Microsoft tarafından satın alınmadan önce The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 ve yen bir Doom üzerinde çalışıyordu. Bu oyunlar, Temmuz 2020'de Microsoft'un o zamanki potansiyel ZeniMax satın almasıyla ilgili bir sunumda yer alıyordu.
Sunumda yer alan duyurulmamış oyunlar şunlardan oluşuyor:
- Oblivion remaster (başlangıçta 2022 mali yılı için ayarlanmıştı)
- Doom Year Zero ve DLC (2023 mali yılı) ve ikinci bir DLC (2024 mali yılı)
- Fallout 3 remaster (2024 mali yılı)
- Ghostwire Tokyo'nun devam oyunu (2024 mali yılı)
- Dishonored 3 (2024 mali yılı)
Ayrıca konsol / PC için, açık isimleri belli olmayan bir dizi yapımdan da söz ediliyor. Varlığından bir süredir haberdar olduğumuz ancak orijinal olarak 2022 mali yılı için planlanan bir Indiana Jones oyunu, 2023 mali yılı için planlanan Project Kestrel kod adlı oyun ve bunun 2024 mali yıl dönemi için çıkması planlanan genişleme paket, 2023 mali yılı için Project Platinum ve 2024 mali yılı için lisanslı yeni bir IP.
Sızan diğer belgelerde ayrıca 2024 yılı için disksiz Xbox Series X ve Xbox Series S yenilemesinden de bahsediliyor. Ayrıca detaylarına üstteki “bkz” bağlantısından ulaşabileceğiniz yeni nesil Xbox konsolundan ve çıkış tarihinden de belgelerde bahsediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.