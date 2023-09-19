Dev Microsoft sızıntısında gelecek oyunlar ortaya çıktı: Doom, Dishonored 3 ve dahası

Tam Boyutta Gör Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile Microsoft arasında gerçekleşen Activision davasının sonucu yazılım devi için sevindirici olsa da kısa süre önce yasal sürece dahil olan şirket belgelerinin ortalığa saçılması Microsoft için baş ağrıtıcı olabilir. Zira şimdiye kadar firmanın yeni nesil Xbox ve Xbox yenilemeleri ortaya çıktı ancak devamı da geliyor. Belgelere göre Microsoft, yeni Doom, Dishonored 3 ve dahası için hazırlık yapıyor.

Dishonored 3, yeni Doom ve Oblivion remaster

Sızan belgelere göre Bethesda Game Studios ve id Software gibi stüdyoların ana şirketi olan ZeniMax Media, Microsoft tarafından satın alınmadan önce The Elder Scrolls IV: Oblivion, Fallout 3 ve yen bir Doom üzerinde çalışıyordu. Bu oyunlar, Temmuz 2020'de Microsoft'un o zamanki potansiyel ZeniMax satın almasıyla ilgili bir sunumda yer alıyordu.

Sunumda yer alan duyurulmamış oyunlar şunlardan oluşuyor:

Oblivion remaster (başlangıçta 2022 mali yılı için ayarlanmıştı)

(başlangıçta 2022 mali yılı için ayarlanmıştı) Doom Year Zero ve DLC (2023 mali yılı) ve ikinci bir DLC (2024 mali yılı)

(2023 mali yılı) ve ikinci bir DLC (2024 mali yılı) Fallout 3 remaster (2024 mali yılı)

(2024 mali yılı) Ghostwire Tokyo 'nun devam oyunu (2024 mali yılı)

'nun devam oyunu (2024 mali yılı) Dishonored 3 (2024 mali yılı)

Ayrıca konsol / PC için, açık isimleri belli olmayan bir dizi yapımdan da söz ediliyor. Varlığından bir süredir haberdar olduğumuz ancak orijinal olarak 2022 mali yılı için planlanan bir Indiana Jones oyunu, 2023 mali yılı için planlanan Project Kestrel kod adlı oyun ve bunun 2024 mali yıl dönemi için çıkması planlanan genişleme paket, 2023 mali yılı için Project Platinum ve 2024 mali yılı için lisanslı yeni bir IP.

Tam Boyutta Gör Bunların üç yıldan daha uzun bir süre önce ve Microsoft'un Mart 2021'de ZeniMax'i satın almasından önce yapılan tahminler olduğunu unutmayın, bu nedenle bu planlardan bazılarının önemli ölçüde değişmiş veya tamamen rafa kaldırılmış olma ihtimali bulunuyor. Öte yandan bu planlar, Microsoft'tan ileride bekleyebileceğimiz oyunlara ışık tutuyor diyebiliriz.

Yeni nesil Xbox konsolu ortaya çıktı! İşte çıkış tarihi ve detayl 4 sa. önce eklendi

Sızan diğer belgelerde ayrıca 2024 yılı için disksiz Xbox Series X ve Xbox Series S yenilemesinden de bahsediliyor. Ayrıca detaylarına üstteki “bkz” bağlantısından ulaşabileceğiniz yeni nesil Xbox konsolundan ve çıkış tarihinden de belgelerde bahsediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Dev Microsoft sızıntısında gelecek oyunlar ortaya çıktı