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    Devasa boyutuyla GeForce RTX 5090 PCB görüntüleri paylaşıldı

    Nvidia’nın tasarımıyla donanım dünyasının gündemine yerleşmesi beklenen RTX 5090 PCB’si gün yüzüne çıktı. İşte Blackwell mimarisinin amiral gemisi ekran kartı...
    Devasa boyutuyla GeForce RTX 5090 PCB görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yeni nesil ekran kartı serisi GeForce RTX 50 "Blackwell" mimarisini tamamladı ve önümüzdeki Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Bugünse konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 tanıtılması beklenen etkinlik öncesinde RTX 5090’in baskı devre kartı PCB'si gün yüzüne çıktı.

    Devasa boyutuyla GeForce RTX 5090 PCB'si paylaşıldı

    RTX 5090’a ait olduğu iddia edilen yeni sızıntı, daha önce benzer sızıntılarıyla bilinen Chiphell forumlarında paylaşıldı. Buna göre RTX 5090'ın tasarımı, standart bir PCB’den çok daha büyük, dört bağlantı noktasının ötesine uzanıyor. Detaylara gelirsek, Nvidia logosunun veya markasının olmaması, bu tasarımın Founders Edition serisine ait olmadığını doğruluyor.

    Devasa boyutuyla GeForce RTX 5090 PCB görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bellek bölümünde ise her iki yanda beşer modül, üstte dört modül ve GPU’nun altında iki modül şeklinde konumlandırılmış. Toplamda 16 GDDR modülü bulunuyor ve 32 GB, 48 GB veya 64 GB bellek yapılandırmalarına izin verecek şekilde 2 GB, 3 GB veya 4 GB modüller kullanılacak. Sızıntılara göre GPU’nun paket boyutu 24x31 mm olarak belirtilirken, PCB boyutları 63x56 mm olarak ölçülmüş.

    RTX 5090, GB202 GPU’sunu temel alacak gibi görünüyor. Keza daha yakından incelendiğinde, PCB'nin üzerindeki işaretler PG145 (GB202) kartını ve bunun PNY tarafından üretilen bir model olduğunu doğruluyor. Son olarak ekran kartı, PCIe 5.0 arayüzü ve tek bir güç konektörüne sahip. Bu da muhtemel olarak 12V-6x2 formunda olacak.

    Nvidia’nın mobil GeForce RTX 50 "Blackwell" serisini CES 2025'te tanıtması bekleniyor ve ayrıca RTX 50 mobil ekran kartlarını da bu etkinlikte görebiliriz. AMD’de yine aynı etkinlikte mobil Radeon RX 8000 kartlarını sergileyebilir. Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık.  Kartların özelliklerine ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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