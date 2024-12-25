Devasa boyutuyla GeForce RTX 5090 PCB görüntüleri paylaşıldı

Devasa boyutuyla GeForce RTX 5090 PCB'si paylaşıldı
RTX 5090’a ait olduğu iddia edilen yeni sızıntı, daha önce benzer sızıntılarıyla bilinen Chiphell forumlarında paylaşıldı. Buna göre RTX 5090'ın tasarımı, standart bir PCB’den çok daha büyük, dört bağlantı noktasının ötesine uzanıyor. Detaylara gelirsek, Nvidia logosunun veya markasının olmaması, bu tasarımın Founders Edition serisine ait olmadığını doğruluyor.
RTX 5090, GB202 GPU’sunu temel alacak gibi görünüyor. Keza daha yakından incelendiğinde, PCB'nin üzerindeki işaretler PG145 (GB202) kartını ve bunun PNY tarafından üretilen bir model olduğunu doğruluyor. Son olarak ekran kartı, PCIe 5.0 arayüzü ve tek bir güç konektörüne sahip. Bu da muhtemel olarak 12V-6x2 formunda olacak.
Nvidia’nın mobil GeForce RTX 50 "Blackwell" serisini CES 2025'te tanıtması bekleniyor ve ayrıca RTX 50 mobil ekran kartlarını da bu etkinlikte görebiliriz. AMD’de yine aynı etkinlikte mobil Radeon RX 8000 kartlarını sergileyebilir. Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Kartların özelliklerine ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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