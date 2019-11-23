Devialet iş birliğiyle tasarlanan Huawei Sound X'in tanıtım tarihi açıklandı

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Twitter kullanıcısı Mukul Sharma, Huawei Sound X'in duyuru tarihi hakkında önemli bir bilgi paylaştı. Yayınlanan postere göre akıllı hoparlör 25 Kasım tarihinde yani önümüzdeki Pazartesi günü tanıtılacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei yeni MateBook D dizüstü bilgisayarının tanıtım tarihini açıkladı"

Tanıtım afişinde cihazın bir kısmı da görünüyor. Böylelikle Huawei'nin yeni akıllı hoparlörünü 2007'de kurulan ünlü ses şirketi Devialet'in mühendislik yeteneklerinden faydalanarak tasarladığını anlıyoruz.

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60 watt gücünde hoparlör

Sızıntılara göre Huawei Sound X, 1.5 GHz hızında dört çekirdekli işlemci, 512 MB RAM ve 8 GB dahili hafızaya sahip olacak. Ayrıca çift bant 802.11ac Wi-Fi adaptörü, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği de sunacak.

Huawei Sound X'in hoparlör gücü 60 watt olacak. Ayrıca cihazın sesli komutlar kullanılarak kontrol edilebileceğini belirtelim. Akıllı hoparlörle ilgili diğer tüm detayları birkaç gün sonra öğreneceğiz.

https://twitter.com/stufflistings/status/1198126883394617345