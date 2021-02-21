Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor

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Sosyal medyadaki yalan bilgiler, çığ etkisiyle büyüyerek ciddi krizlere yol açabiliyor. Yalan bilgiden beslenen kişi ve kurumlar, dezenformasyon üreterek algı oyunları yapıyor. Bu nedenle pek çok paylaşıma şüpheyle yaklaşıyoruz. Devlet, şüpheli paylaşımların doğruluğunu teyit eden bir platform kuruyor. Platformun ismi, “Doğru mu?”.

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“Doğru mu?” platformu tıpkı Teyit.org gibi paylaşımların doğruluğunu inceleyecek. Teyit.org, Facebook’tan maddi destek aldığı için tarafsızlığı tartışılıyor. Teyit.org, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü hakkındaki tweet'inin yanlış bilgi olduğunu tespit etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu gelişmenin ardından kendi doğrulama platformunu oluşturmaya karar vermiş.

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Doğru mu? platformuna sosyal medyada gördüğünüz şüpheli bilgi, haber, video, fotoğraf ve ses dosyalarını göndererek doğruluğunun teyit edilmesini isteyebilirsiniz. Talebiniz incelemeye alınırsa paylaşımın doğru olup olmadığı hakkında tarafınıza bilgi verilecek. Yapılan değerlendirmeler, uygulamanın ana sayfasından herkese duyurulacak.

Uygulama iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanacak. Şu anda test aşamasında olan uygulamanın yayın tarihi açıklanmadı.

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