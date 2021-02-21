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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Teyit.org'a benzer bir platform geliştiriyor. Doğru mu? ismindeki platform, sosyal medyadaki yanlış bilgilerin önüne geçmeyi amaçlıyor.
    21 Şubat 2021, 15:00 (34 dk.)
    270
    61
    12
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    1

    Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor
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    Sosyal medyadaki yalan bilgiler, çığ etkisiyle büyüyerek ciddi krizlere yol açabiliyor. Yalan bilgiden beslenen kişi ve kurumlar, dezenformasyon üreterek algı oyunları yapıyor. Bu nedenle pek çok paylaşıma şüpheyle yaklaşıyoruz. Devlet, şüpheli paylaşımların doğruluğunu teyit eden bir platform kuruyor. Platformun ismi, “Doğru mu?”.

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    “Doğru mu?” platformu tıpkı Teyit.org gibi paylaşımların doğruluğunu inceleyecek. Teyit.org, Facebook’tan maddi destek aldığı için tarafsızlığı tartışılıyor. Teyit.org, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü hakkındaki tweet'inin yanlış bilgi olduğunu tespit etmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu gelişmenin ardından kendi doğrulama platformunu oluşturmaya karar vermiş.

    Devlet, Teyit.org’a benzer bir platform hazırlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Doğru mu? platformuna sosyal medyada gördüğünüz şüpheli bilgi, haber, video, fotoğraf ve ses dosyalarını göndererek doğruluğunun teyit edilmesini isteyebilirsiniz. Talebiniz incelemeye alınırsa paylaşımın doğru olup olmadığı hakkında tarafınıza bilgi verilecek. Yapılan değerlendirmeler, uygulamanın ana sayfasından herkese duyurulacak.

    Uygulama iOS ve Android işletim sistemleri için yayınlanacak. Şu anda test aşamasında olan uygulamanın yayın tarihi açıklanmadı.



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    O
    oguztatli 18 saat önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 1 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 1 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    H hakanhan68 30 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    a hıbır bunu beğendi
    Yanıtla +7
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    encuni (mesut karas) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    dur tayyibe sorayım.com
    Yanıtla +5
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    Sebnem Ferah 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Zaytung haberi mi bu?
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    3 3qzotix (bekir yıldız) 6 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Hiç birşey olmasa bile kesin birşeyler oldu" tek başına bu söz bile uygulamanın ne kadar doğru çalışacağını gösteriyor.
    Yanıtla +1
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    mokoko_TR 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    devletine güvenen vatan sever için iyi haber
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    MühendisMurat (MM TECH) 16 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Devletimiz bizi düşüniyir, sen düşünme, sorgulama ben doğruyu yanlışı söyleyeceğim, sende gelip bana inanacaksın, ironiye gel.
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    Charaznable (Char Aznable) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kime göre doğru kime göre yanlış?
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    berk768 20 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir haber.Yalan yanlış bilgiler ile algı yapanlar vardı.Bunlara ağır darbe indirilecek.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    encuni (mesut karas) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    dur tayyibe sorayım.com
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    hellmare (Akif Emre) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devlet dediğimiz aslında hükümete bağlı bir iletişim başkanlığı ve teyit edecek kurum da bu başkanlık! Yorum yapmaya gerek yok sanırım.
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    sepkov 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    Teyit.org Facebooktan destek alıyor yanlılığı tartışılıyor.
    Doğru mu? devlet tarafından destek alıyor ve yanlılığı tartışılmıyor.
    Hmmmm
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    ygulbahar (YALÇIN GÜLBAHAR) 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    DTY = Devlet teyit yolları
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    H hakanhan68 30 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    a hıbır bunu beğendi
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    doğru mu, cumhurbaşkanlığı ve
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