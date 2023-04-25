Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri açıklandı!

Tam Boyutta Gör Blizzard, Diablo 4'ün çıkış tarihine yaklaşık bir ay kala PC için sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki oyuncuların nasıl bir sisteme ihtiyacı olacak? Gelin hep beraber bakalım.

Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri belli oldu

Hatırlayacağınız üzere Blizzard, geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Diablo IV beta için sistem gereksinimleri paylaşmıştı. Nihai gereksinimlerde ise 90GB depolama alanı dahil olmak üzere ufak değişiklikler görüyoruz. Buna göre Diablo IV için istenen en düşük ekran kartı 2GB VRAM içeren Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 280. CPU tarafında ise kullanıcıların Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350işlemciye ihtiyacı olacak.

Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri (1080P/60FPS) arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 470 yer alıyor. 4K Ultra'da ise gereksinimlerin büyük oranda değiştiğini belirtelim. Bu noktada Diablo 4, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X işlemci, RTX 3080, RTX 40 serisi veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartlarına ihtiyaç duyacak.

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Bilmeyenler için Diablo 4, serinin bir önceki oyununa benzer şekilde çevrimiçi bir oyun olacak. Böylece oyuncular, Sanctuary'nin var olmadığı ve baş düşmanı Lilith’in yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yolculuğa çıkacak.

Diablo 4, 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Son beta tarihi ise 12 Mayıs-14 Mayıs. İşte Diablo 4 için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:

Minimum Gereksinimler 1080P/30FPS

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek

64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350

Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280

Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

90 GB kullanılabilir alana sahip SSD İnternet: Geniş Bant

Orta 1080P/60FPS

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek

64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X

Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470

Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

90 GB kullanılabilir alana sahip SSD İnternet: Geniş Bant

Yüksek 1080P/60FPS

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi

64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X

Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT

Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

90 GB kullanılabilir alana sahip SSD İnternet: Geniş Bant

Ultra 4K/60FPS

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi

64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Grafikler: Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT, DLSS 3.0 Nvidia GeForce RTX 40 Serisi

Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT, DLSS 3.0 Nvidia GeForce RTX 40 Serisi DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD

90 GB kullanılabilir alana sahip SSD İnternet: Geniş Bant

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Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri açıklandı!