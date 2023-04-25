Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri açıklandı!

- Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri belli oldu
- Minimum Gereksinimler 1080P/30FPS
- Orta 1080P/60FPS
- Yüksek 1080P/60FPS
- Ultra 4K/60FPS
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Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri belli oldu
Hatırlayacağınız üzere Blizzard, geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Diablo IV beta için sistem gereksinimleri paylaşmıştı. Nihai gereksinimlerde ise 90GB depolama alanı dahil olmak üzere ufak değişiklikler görüyoruz. Buna göre Diablo IV için istenen en düşük ekran kartı 2GB VRAM içeren Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 280. CPU tarafında ise kullanıcıların Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350işlemciye ihtiyacı olacak.
Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri (1080P/60FPS) arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 470 yer alıyor. 4K Ultra'da ise gereksinimlerin büyük oranda değiştiğini belirtelim. Bu noktada Diablo 4, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X işlemci, RTX 3080, RTX 40 serisi veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartlarına ihtiyaç duyacak.
Bilmeyenler için Diablo 4, serinin bir önceki oyununa benzer şekilde çevrimiçi bir oyun olacak. Böylece oyuncular, Sanctuary'nin var olmadığı ve baş düşmanı Lilith’in yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yolculuğa çıkacak.
Diablo 4, 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Son beta tarihi ise 12 Mayıs-14 Mayıs. İşte Diablo 4 için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:
Minimum Gereksinimler 1080P/30FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
- İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
Orta 1080P/60FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
- İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
Yüksek 1080P/60FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
Ultra 4K/60FPS
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
- İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X
- Bellek: 32 GB RAM
- Grafikler: Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT, DLSS 3.0 Nvidia GeForce RTX 40 Serisi
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
- İnternet: Geniş Bant
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)