Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri açıklandı!

    Blizzard, Diablo 4'ün tam sürüm sürümü için son PC sistem gereksinimlerini açıkladı. 2 Haziran 2023 tarihinde satışa sunulacak olan yapım, mütevazi sistemlerde bile çalışacak.
    Oy Ver
    Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Blizzard, Diablo 4'ün çıkış tarihine yaklaşık bir ay kala PC için sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki oyuncuların nasıl bir sisteme ihtiyacı olacak? Gelin hep beraber bakalım.

    Diablo 4 nihai PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Hatırlayacağınız üzere Blizzard, geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Diablo IV beta için sistem gereksinimleri paylaşmıştı. Nihai gereksinimlerde ise 90GB depolama alanı dahil olmak üzere ufak değişiklikler görüyoruz. Buna göre Diablo IV için istenen en düşük ekran kartı 2GB VRAM içeren Nvidia GTX 660 veya AMD Radeon R9 280. CPU tarafında ise kullanıcıların Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350işlemciye ihtiyacı olacak.

    Diablo 4'ün önerilen sistem gereksinimleri (1080P/60FPS) arasında ise Intel Core i5-4670K veya AMD R3-1300X'e ek olarak Nvidia GTX970 veya AMD RX 470 yer alıyor. 4K Ultra'da ise gereksinimlerin büyük oranda değiştiğini belirtelim. Bu noktada Diablo 4, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X işlemci, RTX 3080, RTX 40 serisi veya AMD Radeon RX 6800 XT ekran kartlarına ihtiyaç duyacak.

    Bilmeyenler için Diablo 4, serinin bir önceki oyununa benzer şekilde çevrimiçi bir oyun olacak. Böylece oyuncular, Sanctuary'nin var olmadığı ve baş düşmanı Lilith’in yeniden ortaya çıktığı bir dönemde yolculuğa çıkacak.

    Diablo 4, 6 Haziran 2023 tarihinde PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S platformları için çıkacak. Son beta tarihi ise 12 Mayıs-14 Mayıs. İşte Diablo 4 için paylaşılan PC sistem gereksinimleri:

    Minimum Gereksinimler 1080P/30FPS

    • İşletim Sistemi:  64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon R9 280
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
    • İnternet: Geniş Bant

    Orta 1080P/60FPS

    • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yüksek
    • İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 470
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
    • İnternet: Geniş Bant

    Yüksek 1080P/60FPS

    • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 2700X
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 XT
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
    • İnternet: Geniş Bant

    Ultra 4K/60FPS

    • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 sürüm 1909 veya daha yenisi
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 2700X
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Grafikler: Nvidia GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT, DLSS 3.0 Nvidia GeForce RTX 40 Serisi
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 90 GB kullanılabilir alana sahip SSD
    • İnternet: Geniş Bant
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 5 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 1 hafta önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şahıs şirket üzerine araç almak bondex coin kalp stent taktıranların yorumları sisteminizde nvidia grafik kartı algılanmadı ford fiesta 1.4 tdci trend yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Y6 2019
    Huawei Y6 2019
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
    Casper Nirvana C500.1115-8V00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız