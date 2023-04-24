GTA 6 için bomba iddia: Duyuru tarihi sızdırıldı

GTA 6 duyuru tarihi sızdırıldı
Bildiğiniz üzere serinin son oyunu 2013 yılında çıkmış olmasına karşın GTA 6'nın esamesi bile okunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar sonucunda oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Yeni iddialar ise Rockstar Games'in çatı şirketi Take Two'nun yeni bir duyuruya hazırlandığını öne sürüyor. İddialara göre GTA 6, 17 Mayıs'ta düzenlenecek yatırımcı çağrısı sırasında resmi olarak duyurulacak.
Mevcut söylentilerin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Ancak kısa süre önce yaptığı paylaşımda Hip Hop Gamer, take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in bulunduğu bir fotoğrafta, ''Size GTA 6'nın her daim hatırlanacak bir an olduğunu söylediğimde, ciddiydim.'' sözlerini dile getirdi ve Rockstar Games'e teşekkür etti.
Bir diğer sızıntı kaynağı ise, GTA Online için beklenen yaz güncellemesinin GTA 6 teaser'ları içerebileceğini ortaya çıkardı. Tüm bu bilgiler, yeni sızıntının gerçeklik payı taşıyabileceğini gösteriyor. Ancak bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)