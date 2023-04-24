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    GTA 6 için bomba iddia: Duyuru tarihi sızdırıldı

    Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan GTA serisinin devam oyunu GTA 6 için heyecan verici bir iddia ortaya atıldı. Yapımın olası duyuru tarihi sızdırıldı. İşte detaylar
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    GTA 6 için bomba iddia: Duyuru tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Hem oyun severler hem de serinin tutkunları tarafından uzunca bir süredir beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hatırlayacağınız üzere GTA 6’nın bu yıl tanıtılacağına dair geçtiğimiz haftalarda pek çok söylenti ile karşılaştık. Bugünse söz konusu tarih detaylandı.

    GTA 6 duyuru tarihi sızdırıldı

    Bildiğiniz üzere serinin son oyunu 2013 yılında çıkmış olmasına karşın GTA 6'nın esamesi bile okunmuyor. Ancak mevcut sızıntılar sonucunda oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Yeni iddialar ise Rockstar Games'in çatı şirketi Take Two'nun yeni bir duyuruya hazırlandığını öne sürüyor. İddialara göre GTA 6, 17 Mayıs'ta düzenlenecek yatırımcı çağrısı sırasında resmi olarak duyurulacak.

    Mevcut söylentilerin henüz doğrulanmadığını belirtelim. Ancak kısa süre önce yaptığı paylaşımda Hip Hop Gamer, take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick'in bulunduğu bir fotoğrafta, ''Size GTA 6'nın her daim hatırlanacak bir an olduğunu söylediğimde, ciddiydim.'' sözlerini dile getirdi ve Rockstar Games'e teşekkür etti.

    Bir diğer sızıntı kaynağı ise, GTA Online için beklenen yaz güncellemesinin GTA 6 teaser'ları içerebileceğini ortaya çıkardı. Tüm bu bilgiler, yeni sızıntının gerçeklik payı taşıyabileceğini gösteriyor. Ancak bunu doğrulamak için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    zDest_ 2 gün önce

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

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    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

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    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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