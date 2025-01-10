Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

Tam Boyutta Gör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile Dijitsu marka çeşitli televizyon modelleri için toplatma kararı alındı. Bu modellerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtildi. Axen ve Onvo marka televizyonların ise enerji etiketinin yanlış işaretlendiği ifadelerine yer verildi.

Toplatma kararı alınan Dijitsu televizyon modelleri hangileri?

Dijitsu 32DS8500

Dijitsu 50DS8800

Dijitsu 55DS8500

Dijitsu 65DS8500

Dijitsu 65DS8800

Enerji etiketinin güncellenmesi gereken Dijitsu modelleri hangileri?

Dijitsu 32DS9800

Dijitsu 43DS9800

Dijitsu 50DS9800

Neden böyle bir karar alındı?

Dijitsu, Axen ve Onvo hakkında alınan kararın arkasında ürünlerin enerji etiketinin yanlış belirlenmesi yatıyor. 2021 yılında Türkiye'de ve Avrupa'da enerji etiketi yönetmeliği güncellendi. Dijitsu, Axen ve Onvo televizyonlarda Çin'den tedarik edilen bileşenler kullanılıyor. Kararlara konu olan modellerin enerji etiketleri belirlenirken Çinli üreticinin belirlediği enerji etiketi baz alındı. Türkiye'de 2021'de yürürlüğe giren yönetmelikteki referans değerlerine göre bu TV'lerin Çinli üreticinin belirlediğinden farklı enerji etiketiyle satılması gerekiyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi ekipleri tarafından yapılan denetleme sonucunda etiketinin yanlış basıldığı belirlendi ve bu ürünler için firmalardan savunma alındı. Ardından bu televizyon modellerinin "güvensiz ürün" veya "riskli ürün" olarak tanımlanmasına karar verildi ve kamuoyuna ilan edildi.

Bu televizyonlar tehlikeli mi?

Her ne kadar Bakanlık kararında bu ürünlerin riskli olduğu ifadeleri kullanılsa da enerji etiketinden kaynaklı olarak kullanıcıyı tehdit eden herhangi bir risk olmadığını söyleyebiliriz. Tarafımıza ulaşan firma yetkilleri de bu ürünlerin herhangi bir tehlike arz etmediğini ve kullanıcıların güvenli şekilde kullanabileceğini ifade etti.

Sektör yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde Dijitsu'nun bazı TV'leri hakkında toplatma kararı alınmasında ve bu ürünlerin "can ve mal güvenliği açısından tehlike içerdiği" açıklaması yapılmasında, Dijitsu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi İstanbul İl Müdürlüğü'ne savunma yapmamasının neden olduğu belirtiliyor. Bakanlık bu ürünlerin taşıdığı riskin "İlgili standartlara aykırı olduğundan can ve mal güvenliği açısından tehlike" arz ettiği ifadesine yer vermişti ancak karar güncelenerek taşıdığı risk açıklaması "Enerji etiketlenmesine aykırılık" olarak güncellendi.

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Amazon müşterilerini uyardı!

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Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.

Güncelleme: Axen ve Onvo marka televizyonlar için sadece etiket değişimi yeterli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının riskli ürün ilanına göre Onvo'nun 6 farklı modelinde ve Axen'in 4 farklı modelinde enerji etiketinin yanlış belirlendiği ve enerji etiketi değişikliğine gidilmesine karar verildiği belirtildi. Bu modeller için herhangi bir toplatma kararı alınmadı.

Axen ve Onvo'nun bu modellerinin kullanımında herhangi bir risk bulunmadığını açıklandı. Aşağıdaki Axen TV modellerine sahip kullanıcıların 0850 886 80 80 numaralı Axen çağrı merkezini arayarak güncellenmiş etikete erişebileceği ifade edildi.

Enerji etiketi değişikliğine gidilmesi gereken modeller hangileri?

Axen AX32DAB04

Axen AX32DAB13

Axen AX50FIL242

Axen AX43DIL13

Onvo OV32150

Onvo OV42250

Onvo OV43250

Onvo OV50350

Onvo OV65500

Onvo OV75F500

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