Dijitsu televizyonlar için toplatma kararı!

- Toplatma kararı alınan Dijitsu televizyon modelleri hangileri?
- Enerji etiketinin güncellenmesi gereken Dijitsu modelleri hangileri?
- Neden böyle bir karar alındı?
- Bu televizyonlar tehlikeli mi?
- Amazon müşterilerini uyardı!
- Güncelleme: Axen ve Onvo marka televizyonlar için sadece etiket değişimi yeterli
- Enerji etiketi değişikliğine gidilmesi gereken modeller hangileri?
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Toplatma kararı alınan Dijitsu televizyon modelleri hangileri?
- Dijitsu 32DS8500
- Dijitsu 50DS8800
- Dijitsu 55DS8500
- Dijitsu 65DS8500
- Dijitsu 65DS8800
Enerji etiketinin güncellenmesi gereken Dijitsu modelleri hangileri?
- Dijitsu 32DS9800
- Dijitsu 43DS9800
- Dijitsu 50DS9800
Neden böyle bir karar alındı?
Dijitsu, Axen ve Onvo hakkında alınan kararın arkasında ürünlerin enerji etiketinin yanlış belirlenmesi yatıyor. 2021 yılında Türkiye'de ve Avrupa'da enerji etiketi yönetmeliği güncellendi. Dijitsu, Axen ve Onvo televizyonlarda Çin'den tedarik edilen bileşenler kullanılıyor. Kararlara konu olan modellerin enerji etiketleri belirlenirken Çinli üreticinin belirlediği enerji etiketi baz alındı. Türkiye'de 2021'de yürürlüğe giren yönetmelikteki referans değerlerine göre bu TV'lerin Çinli üreticinin belirlediğinden farklı enerji etiketiyle satılması gerekiyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi ekipleri tarafından yapılan denetleme sonucunda etiketinin yanlış basıldığı belirlendi ve bu ürünler için firmalardan savunma alındı. Ardından bu televizyon modellerinin "güvensiz ürün" veya "riskli ürün" olarak tanımlanmasına karar verildi ve kamuoyuna ilan edildi.
Bu televizyonlar tehlikeli mi?
Her ne kadar Bakanlık kararında bu ürünlerin riskli olduğu ifadeleri kullanılsa da enerji etiketinden kaynaklı olarak kullanıcıyı tehdit eden herhangi bir risk olmadığını söyleyebiliriz. Tarafımıza ulaşan firma yetkilleri de bu ürünlerin herhangi bir tehlike arz etmediğini ve kullanıcıların güvenli şekilde kullanabileceğini ifade etti.
Sektör yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde Dijitsu'nun bazı TV'leri hakkında toplatma kararı alınmasında ve bu ürünlerin "can ve mal güvenliği açısından tehlike içerdiği" açıklaması yapılmasında, Dijitsu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi İstanbul İl Müdürlüğü'ne savunma yapmamasının neden olduğu belirtiliyor. Bakanlık bu ürünlerin taşıdığı riskin "İlgili standartlara aykırı olduğundan can ve mal güvenliği açısından tehlike" arz ettiği ifadesine yer vermişti ancak karar güncelenerek taşıdığı risk açıklaması "Enerji etiketlenmesine aykırılık" olarak güncellendi.
Amazon müşterilerini uyardı!
Amazon, güvensiz ürün listesindeki modellerden herhangi birini satın alan müşterilere uyarı mesajı gönderdi. Müşterilere gönderilen bilgilendirme mesajında “Bu ürünü kullanmayı hemen bırakmanızı istiyoruz.” ifadesi kullanılıyor. Bilgilendirme mesajında Bakanlık kararının linkine de yer verildi.
Güncelleme: Axen ve Onvo marka televizyonlar için sadece etiket değişimi yeterli
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının riskli ürün ilanına göre Onvo'nun 6 farklı modelinde ve Axen'in 4 farklı modelinde enerji etiketinin yanlış belirlendiği ve enerji etiketi değişikliğine gidilmesine karar verildiği belirtildi. Bu modeller için herhangi bir toplatma kararı alınmadı.
Axen ve Onvo'nun bu modellerinin kullanımında herhangi bir risk bulunmadığını açıklandı. Aşağıdaki Axen TV modellerine sahip kullanıcıların 0850 886 80 80 numaralı Axen çağrı merkezini arayarak güncellenmiş etikete erişebileceği ifade edildi.
Enerji etiketi değişikliğine gidilmesi gereken modeller hangileri?
- Axen AX32DAB04
- Axen AX32DAB13
- Axen AX50FIL242
- Axen AX43DIL13
- Onvo OV32150
- Onvo OV42250
- Onvo OV43250
- Onvo OV50350
- Onvo OV65500
- Onvo OV75F500
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