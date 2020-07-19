Dimensity 1000 Plus'lı Honor V40 ailesinin teknik özellikleri ortaya çıktı

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Tayvanlı yarı iletken üretisi TSMC, ABD'nin talimatları gereğince Huawei'den gelen yeni HiSilicon Kirin işlemci siparişlerini kabul etmeyeceğini bu hafta resmen doğrulamış ve bunun üzerine Huawei'in amiral gemisi Mate 40 serisinin Çin dışındaki pazarlarda MediaTek işlemcilerle çıkış yapacağı iddiaları ortaya çıkmıştı.

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Şirketin gelecek amiral gemilerinde MediaTek'in işlemcilerini kullanması hiç de olanaksız gözükmüyor zira güvenilir bir kaynaktan gelen güncel bir sızıntı Huawei'in alt kuruluşu Honor'ın yeni amiral gemisi serisi V40'ın üyelerinde MediaTek işlemcilere yer vereceğini ortaya koyuyor.

Sızıntı Honor V40, V40 Pro ve V40 Pro+ olmak üzere serinin üç farklı üyesinin teknik özelliklerini içeriyor ve üç cihazda da MediaTek'in Dimensity 1000+ yonga setinin bulunacağına işaret ediyor.

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Cihazların son sızıntı ile ortaya çıkan teknik özellikleri ve fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor. Resmi tanıtıma dek bu tarz sızıntıların doğruluklarından kesin şekilde söz edemeyecek olsak da çoğu zaman tutarlı sonuçlar verdiklerini söyleyebiliriz.

(kaynak)

Sızdırılan detaylara baktığımızda üç cihazın da aynı işlemciye sahip olduğunu ve benzer performanslar sunduğunu görüyoruz. Cihazların fiyatları arasındaki farka sebep tasarımları, kamera, ekran ve batarya özellikleri gibi detaylar sebep olacak.

Örneğin V40 Pro ve V40 Pro+ iki kamera deliğine ev sahipliği yapan kavisli AMOLED ekranlara sahip olacak ancak ana model düz AMOLED bir ekranla ve tek bir ön kamera sensörü ile karşımıza çıkacak. Cihazların üçü de yüksek ekran yenileme hızlarına sahip olacak ancak Honor V40 Pro+'nınki diğerlerinden çok daha yüksek olacak.

Cihazların ortaya çıkan fiyat etiketlerinden de söz edecek olursak, Honor V40'ın 8 GB RAM, 128 GB dahili depolamalı varyantının 3299 yuanlık (~470 dolar), 256 GB dahili depolamalı varyantının ise 3599 yuanlık (~510 dolar) bir fiyat etiketiyle alıcı bulacağı görülüyor.

Honor V40 Pro'nun 8 GB RAM, 128 GB dahili depolamalı varyantının 3999 yuanlık (~570 dolar), 256 GB dahili depolamalı varyantının 4299 yuanlık (~610 dolar) bir fiyat etiketi ile alıcı bulacağı görülüyor.

Son olarak Honor V40 Pro+'ın 8 GB RAM, 256 GB dahili depolamalı varyantının 4999 yuanlık (~710 dolar), 12 GB RAM, 256 GB dahili depolamalı varyantının 5499 yuanlık (~785 dolar) bir fiyat etiketiyle alıcı bulacağı görülüyor.

https://www.gizmochina.com/2020/07/19/alleged-honor-v40-series-specs-leaked-all-powered-by-the-dimensity-1000/

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