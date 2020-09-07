Dimensity 1000C yonga seti tanıtıldı

5G entegre Dimensity yonga seti serisi ile giriş seviyesi, orta ve üst seviyede başarılı işler yapan MediaTek, seriye yeni versiyonlar eklemeye devam ediyor. Bu kez MediaTek Dimensity 1000C yonga seti gündemde.

MediaTek Dimensity 1000C neler sunuyor?

MediaTek Dimensity 1000C yonga seti orijinal modellerden farklı olarak daha verimli 5G ve yapay zeka yeteneklerine odaklanıyor. ABD pazarı için optimize edilen yonga seti ilk kez LG Velvet’in T-Mobile özel versiyonunda kendisine yer buldu.

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Yonga seti içerisinde yardımlı 5G olarak tanımlanan yeni bir teknoloji yer alıyor. Bu teknoloji iki 5G bağlantısı arasında akıcı bir geçiş yapılmasını sağlıyor. Daha iyi bant genişliği için 4x4 anten dizilimi olan yonga ABD operatörlerinin 5G altyapısına uyumlu. 5G dışında WiFi 5 ve Bluetooth 5.1 bağlantıları da destekleniyor. Ayrıca 4G bağlantıları arasında da akıcı geçiş sağlanabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka tarafında Google Assistant ve Alexa gibi dijital asistanların belirli kelimeler ile daha hızlı bir şekilde uyandırılması için gelişmiş algoritmalar mevcut. Görüntü tarafında ise Netflix ve YouTube platformlarında yüksek çözünürlükte oynatma için AV1 video kodeğine donanım tabanlı destek sunuluyor. Böylece Full HD+ çözünürlükte tek bir 120Hz ekranda tek gösterim veya çift ekranda çift gösterim yapılabiliyor.

Yonga setinde 4 adet Cortex-A77 ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan bir işlemci mevcut. Grafik birimi ise 5 çekirdekli Mali-G57. 12GB’a kadar 1866MHz LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 bellek destekleniyor. Ayrıca tek 64MP veya 32MP+16MP çözünürlüklere de destek sunuluyor. MediaTek Dimensity 1000C yakında daha fazla telefonda kendisine yer bulacak.

https://citytimes.online/index.php/2020/09/04/mediatek-dimensity-1000c-octa-core-soc-with-5g-assist-introduced/

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