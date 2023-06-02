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    Dimensity 9300 beklenenden erken geliyor: Sınırları zorlayabilir

    MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9300'ün çıkış tarihi ve özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. MediaTek, Snapdragon 8 Gen 3'e erken bir yanıt verebilir.
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    Dimensity 9300 beklenenden erken geliyor: Sınırları zorlayabilir Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Qualcomm'un yaklaşmakta olan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3'e yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu bağlamda Snapdragon 8 Gen 3'e rakip olacak işlemci hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak Dimensity 9300'ün çıkış tarihine yönelik yeni bilgiler paylaşıldı. İşlemci, rakibinden çok daha erken piyasaya çıkabilir. 

    Snapdragon 8 Gen 3'e erken bir yanıt gelebilir

    Bilmeyenler için kısa süre önce Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün tanıtılacağı Snapdragon Summit yani Snapdragon Zirvesi etkinliğinin 24 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bundan hemen sonra ise, Dimensty 9300'den bilgiler gelmeye başladı diyebiliriz. 

    Dimensity 9300 beklenenden erken geliyor: Sınırları zorlayabilir Tam Boyutta Gör
    Hatırlayacak olursak MediaTek Dimensity 9000, rakibi Snapdragon 8 Gen 1'den önce tanıtıldı. Öyle ki rabininden çok daha erken üretime giren işlemci, şirkete net bir liderlik kazandırmıştı. Şimdi benzer bir hamlenin Dimensity 9300 için planlandığı belirtiliyor. Bildiğiniz üzere hem Snapdragon 8 Gen 3 hem de Dimensity 9300, TSMC'nin N4P düğümünü temel alacak.

    Bu nedenle ilk gönderileri kim alırsa pazarda bir yer kazanacak diyebiliriz. Ancak MediaTek, rakibinden önce davransa bile Qualcomm'un itibarını göz ardı etmek zor. Niketim Samsung gibi önemli markalar muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3'e yönelecek. 

    Son sızıntılara göre MediaTek Dimensity 9300, rakibinin 1 + 5 + 2 konfigürasyonuna kıyasla "4 + 4" yapılandırmaya sahip olacak. Yani dört adet Cortex-X4 ultra çekirdek ve dört adet Cortex-A715 büyük çekirdek içerecek. Bu yükseltmenin ise, performans konusunda önemli kazanımlar sunacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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