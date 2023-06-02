Dimensity 9300 beklenenden erken geliyor: Sınırları zorlayabilir

Snapdragon 8 Gen 3'e erken bir yanıt gelebilir
Bilmeyenler için kısa süre önce Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3'ün tanıtılacağı Snapdragon Summit yani Snapdragon Zirvesi etkinliğinin 24 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bundan hemen sonra ise, Dimensty 9300'den bilgiler gelmeye başladı diyebiliriz.
Bu nedenle ilk gönderileri kim alırsa pazarda bir yer kazanacak diyebiliriz. Ancak MediaTek, rakibinden önce davransa bile Qualcomm'un itibarını göz ardı etmek zor. Niketim Samsung gibi önemli markalar muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3'e yönelecek.
Son sızıntılara göre MediaTek Dimensity 9300, rakibinin 1 + 5 + 2 konfigürasyonuna kıyasla "4 + 4" yapılandırmaya sahip olacak. Yani dört adet Cortex-X4 ultra çekirdek ve dört adet Cortex-A715 büyük çekirdek içerecek. Bu yükseltmenin ise, performans konusunda önemli kazanımlar sunacağını söyleyebiliriz. Ancak tüm bunları öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)