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    Mediatek Dimensity 9300 verimlilik çekirdekleri olmadan gelecek

    Mediatek Dimensity 9300 yonga seti alışageldiğimiz Cortex A5 serisi verimlilik çekirdekleri olmadan geliyor ve bir süredir gündemde olan aşırı ısınma iddialarını doğruluyor.
    Mediatek Dimensity 9300 Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga dünyasında verimlilik çekirdekleri her zaman vazgeçilmez olmuştur. Özellikle big.LITTLE olarak bildiğimiz performans ve verimlilik arasındaki geçişlerde Cortex-A5 serisi çekirdekleri her zaman karşımıza çıkıyor. MediaTek ise yeni bir trend başlatmak niyetinde.

    Mediatek Dimensity 9300 neler sunacak?

    Mobil yonga dünyasının zorlanmaya başlayan lideri MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setini ay içerisinde lanse edecek. Dimensity 9300 olarak adlandırılacak yeni yonga seti sektörde ilginç bir trend başlatabilir.

    Dimensity 9300 yonga setinde 1 adet Cortex-X4 ana performans çekirdeği, 3 adet Cortex-X4 performans çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeği yer alıyor. Bugüne kadar alışageldiğimiz Cortex A5 serisi verimlilik çekirdeklerine yer verilmemiş. Grafik tarafında ise ARM Immortalis G720 MC12 birimi kullanılmış.

    4nm sürecinde üretilen Dimensity 9300 yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini testlerde hem işlemci hem grafik olarak geride bıraktığı belirtiliyor. Bununla birlikte verimlilik görevinin sadece Cortex-A720 çekirdeğine bırakılmış olması batarya ömrünü nasıl etkileyeceği merak konusu zira yonganın mühendislik sürümünün aşırı ısınma problemi yaşadığı gündeme gelmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    karayulun 18 saat önce

    hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D

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    ccguven 4 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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