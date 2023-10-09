Mediatek Dimensity 9300 verimlilik çekirdekleri olmadan gelecek

Tam Boyutta Gör Mobil yonga dünyasında verimlilik çekirdekleri her zaman vazgeçilmez olmuştur. Özellikle big.LITTLE olarak bildiğimiz performans ve verimlilik arasındaki geçişlerde Cortex-A5 serisi çekirdekleri her zaman karşımıza çıkıyor. MediaTek ise yeni bir trend başlatmak niyetinde.

Mediatek Dimensity 9300 neler sunacak?

Mobil yonga dünyasının zorlanmaya başlayan lideri MediaTek, yeni amiral gemisi yonga setini ay içerisinde lanse edecek. Dimensity 9300 olarak adlandırılacak yeni yonga seti sektörde ilginç bir trend başlatabilir.

Yazılım güncelleme desteğinde MediaTek ilk kez Snapdragon'u geçti 23 sa. önce eklendi

Dimensity 9300 yonga setinde 1 adet Cortex-X4 ana performans çekirdeği, 3 adet Cortex-X4 performans çekirdeği ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeği yer alıyor. Bugüne kadar alışageldiğimiz Cortex A5 serisi verimlilik çekirdeklerine yer verilmemiş. Grafik tarafında ise ARM Immortalis G720 MC12 birimi kullanılmış.

4nm sürecinde üretilen Dimensity 9300 yonga setinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini testlerde hem işlemci hem grafik olarak geride bıraktığı belirtiliyor. Bununla birlikte verimlilik görevinin sadece Cortex-A720 çekirdeğine bırakılmış olması batarya ömrünü nasıl etkileyeceği merak konusu zira yonganın mühendislik sürümünün aşırı ısınma problemi yaşadığı gündeme gelmişti.

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Mediatek Dimensity 9300 ilginç bir yapıya sahip