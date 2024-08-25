MediaTek Dimensity 9400 daha erken çıkabilir: İlk telefonlar netleşti

Rakibinden daha erken çıkabilir
Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim, MediaTek Dimensity 9400’ün ise Ekim ortasına doğru, yani rakibinden daha erken piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda Snapdragon 8 Gen 4 destekli cihazların Kasım veya Aralık aylarında raflarda yerini alması olası. Dimensity 9400'den güç alacak Vivo X200 ve Oppo Find X8 serisinin ise bundan daha erken satışa çıkması bekleniyor.
Henüz Dimensity 9400'ün teknik detayları netleşmemiş olsa da, önceki sızıntılar 3nm üretim sürecine dayanarak gelişmiş performans ve pil ömrü sunacağı yönünde. Keza CPU mimarisi olarak yeni Cortex-X925 çekirdeği ile desteklenecek ve selefine kıyasla tek çekirdek performansında %30’a kadar artış iddialı gündemde.
Ayrıca benzer görevlerde Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla %30 daha az enerji tüketmesi bekleniyor ve Samsung'un yakın tarihte tanıttığı 10,7 Gbps LPDDR5x bellek desteğine sahip ilk çip olacak. Dolayısıyla rakibinden daha erken çıkması, verimlilik ve performans iddialarını karşılaması durumunda MediaTek'e önemli bir öncü avantajı sağlayabilir.
Diğer tarafta sızıntı kaynağı, Qualcomm'un orta segment için bir Snapdragon 8 Gen 3 sürümü üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin hangi cihazda yer alacağı net değil. Ancak orta sınıf cihazlara yönelik stratejik bir hamle olacağı kesin.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.