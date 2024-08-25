MediaTek Dimensity 9400 daha erken çıkabilir: İlk telefonlar netleşti

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi MediaTek, özellikle Dimensity serisi ile pazarda büyük bir ivme yakaladı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Dimensity 9400 ise, TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci ve bellek tarafında yapılan iyileştirmelerle akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden biri olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, yonga setinin çıkış tarihine ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Amiral gemisi işlemci, rakibinden daha erken tanıtılabilir.

Rakibinden daha erken çıkabilir

Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim, MediaTek Dimensity 9400’ün ise Ekim ortasına doğru, yani rakibinden daha erken piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda Snapdragon 8 Gen 4 destekli cihazların Kasım veya Aralık aylarında raflarda yerini alması olası. Dimensity 9400'den güç alacak Vivo X200 ve Oppo Find X8 serisinin ise bundan daha erken satışa çıkması bekleniyor.

Henüz Dimensity 9400'ün teknik detayları netleşmemiş olsa da, önceki sızıntılar 3nm üretim sürecine dayanarak gelişmiş performans ve pil ömrü sunacağı yönünde. Keza CPU mimarisi olarak yeni Cortex-X925 çekirdeği ile desteklenecek ve selefine kıyasla tek çekirdek performansında %30’a kadar artış iddialı gündemde.

Ayrıca benzer görevlerde Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla %30 daha az enerji tüketmesi bekleniyor ve Samsung'un yakın tarihte tanıttığı 10,7 Gbps LPDDR5x bellek desteğine sahip ilk çip olacak. Dolayısıyla rakibinden daha erken çıkması, verimlilik ve performans iddialarını karşılaması durumunda MediaTek'e önemli bir öncü avantajı sağlayabilir.

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Diğer tarafta sızıntı kaynağı, Qualcomm'un orta segment için bir Snapdragon 8 Gen 3 sürümü üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin hangi cihazda yer alacağı net değil. Ancak orta sınıf cihazlara yönelik stratejik bir hamle olacağı kesin.

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Dimensity 9400 daha erken çıkabilir: İlk telefonlar netleşti