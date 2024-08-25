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    MediaTek Dimensity 9400 daha erken çıkabilir: İlk telefonlar netleşti

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Dimensity 9400, rakibinden daha erken tanıtılabilir. MediaTek'in yeni amiral gemisi işlemcisi, çok yakında geliyor...    
    Dimensity 9400 daha erken çıkabilir: İlk telefonlar netleşti Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi MediaTek, özellikle Dimensity serisi ile pazarda büyük bir ivme yakaladı. Bir süredir geliştirildiği söylenen Dimensity 9400 ise, TSMC'nin ikinci nesil 3nm süreci ve bellek tarafında yapılan iyileştirmelerle akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden biri olacak. Şimdi bu bekleyiş sürerken, yonga setinin çıkış tarihine ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. Amiral gemisi işlemci, rakibinden daha erken tanıtılabilir.

    Rakibinden daha erken çıkabilir

    Digital Chat Station'dan gelen bilgilere göre, Snapdragon 8 Gen 4’ün 21 Ekim, MediaTek Dimensity 9400’ün ise Ekim ortasına doğru, yani rakibinden daha erken piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda Snapdragon 8 Gen 4 destekli cihazların Kasım veya Aralık aylarında raflarda yerini alması olası.  Dimensity 9400'den güç alacak Vivo X200 ve Oppo Find X8 serisinin ise bundan daha erken satışa çıkması bekleniyor.

    Henüz Dimensity 9400'ün teknik detayları netleşmemiş olsa da, önceki sızıntılar 3nm üretim sürecine dayanarak gelişmiş performans ve pil ömrü sunacağı yönünde. Keza CPU mimarisi olarak yeni Cortex-X925 çekirdeği ile desteklenecek ve selefine kıyasla tek çekirdek performansında %30’a kadar artış iddialı gündemde.

    Ayrıca benzer görevlerde Snapdragon 8 Gen 3’e kıyasla %30 daha az enerji tüketmesi bekleniyor ve Samsung'un yakın tarihte tanıttığı 10,7 Gbps LPDDR5x bellek desteğine sahip ilk çip olacak. Dolayısıyla rakibinden daha erken çıkması, verimlilik ve performans iddialarını karşılaması durumunda MediaTek'e önemli bir öncü avantajı sağlayabilir. 

    Diğer tarafta sızıntı kaynağı, Qualcomm'un orta segment için bir Snapdragon 8 Gen 3 sürümü üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu modelin hangi cihazda yer alacağı net değil. Ancak orta sınıf cihazlara yönelik stratejik bir hamle olacağı kesin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 12 saat önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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