Xiaomi, tuşsuz telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürebilir

Tam Boyutta Gör Xiaomi, önümüzdeki yılın ilk yarısında tuşsuz bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. X platformundan Chun Bhai kullanıcısının iddiasına göre şirketin üzerinde çalıştığı Zhuque kod adlı telefon, fiziksel bir düğmeye sahip olmayacak.

Fiziksel bir tuşa sahip olmayan telefon iddiaları daha önce Apple için ortaya çıkmıştı. Daha önce Meizu, Zero modeliyle tuşsuz, USB portuna ve hatta hoparlör deliğine sahip olmayan bir telefon hazırlamış ancak piyasaya çıkmamıştı. Bunun yanında HTC ve Vivo gibi üreticilerin de tuşsuz telefon denemeleri olmuş ancak kullanıcılar tarafından kabul görmemişti. Xiaomi'nin projesinin nasıl sonuç vereceği merak konusu olacak.

Xiaomi de üçe katlanabilir akıllı telefon yarışına katılıyor 16 sa. önce eklendi

Dokunsal geri bildirimli tuşlar gelebilir

Sızıntı kaynağı, tuşların yerine ne konacağını belirtmese de, dokunsal geri bildirime sahip basınca duyarlı tuşlar fiziksel tuşların yerini alabilir. Bunun yanında hareket kontrolleri ve ses komutları da yer alabilir.

Xiaomi ayrıca, yeni telefonunda ekran altı selfie kamerası da kullanabilir, bu sayede kesintisiz bir ekran deneyimi sunabilir. Ekran altı kamera teknolojisini daha önce birçok telefonda gördük, ancak bu kameralar görüntü kalitesi açısından normal kameraların gerisinde kalıyor. Xiaomi'nin bu konuda nasıl bir iş çıkaracağı merak konusu.

Telefonun, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin gelişmiş sürümü olan Snapdragon 8+ Gen 4 ile geleceği iddia ediliyor. İşlemci hakkında pek detay olmasa da, tıpkı 8 Gen 4 gibi Oryon çekirdeklerine sahip olması muhtemel.

Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok bilgi yok. Xiaomi, tuşsuz telefon fikrini hayata geçirir ve olumlu bir deneyim sunabilirse, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını açabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.