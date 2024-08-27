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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, tuşsuz telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürebilir

    Xiaomi, önümüzdeki yılın ilk yarısında tuşsuz bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. İddiaya göre, şirketin üzerinde çalıştığı Zhuque kod adlı telefon, fiziksel bir düğmeye sahip olmayacak.
    Xiaomi, tuşsuz telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürebilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, önümüzdeki yılın ilk yarısında tuşsuz bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. X platformundan Chun Bhai kullanıcısının iddiasına göre şirketin üzerinde çalıştığı Zhuque kod adlı telefon, fiziksel bir düğmeye sahip olmayacak.

    Fiziksel bir tuşa sahip olmayan telefon iddiaları daha önce Apple için ortaya çıkmıştı. Daha önce Meizu, Zero modeliyle tuşsuz, USB portuna ve hatta hoparlör deliğine sahip olmayan bir telefon hazırlamış ancak piyasaya çıkmamıştı. Bunun yanında HTC ve Vivo gibi üreticilerin de tuşsuz telefon denemeleri olmuş ancak kullanıcılar tarafından kabul görmemişti. Xiaomi'nin projesinin nasıl sonuç vereceği merak konusu olacak.

    Dokunsal geri bildirimli tuşlar gelebilir

    Sızıntı kaynağı, tuşların yerine ne konacağını belirtmese de, dokunsal geri bildirime sahip basınca duyarlı tuşlar fiziksel tuşların yerini alabilir. Bunun yanında hareket kontrolleri ve ses komutları da yer alabilir.

    Xiaomi ayrıca, yeni telefonunda ekran altı selfie kamerası da kullanabilir, bu sayede kesintisiz bir ekran deneyimi sunabilir. Ekran altı kamera teknolojisini daha önce birçok telefonda gördük, ancak bu kameralar görüntü kalitesi açısından normal kameraların gerisinde kalıyor. Xiaomi'nin bu konuda nasıl bir iş çıkaracağı merak konusu.

    Telefonun, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin gelişmiş sürümü olan Snapdragon 8+ Gen 4 ile geleceği iddia ediliyor. İşlemci hakkında pek detay olmasa da, tıpkı 8 Gen 4 gibi Oryon çekirdeklerine sahip olması muhtemel.

    Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok bilgi yok. Xiaomi, tuşsuz telefon fikrini hayata geçirir ve olumlu bir deneyim sunabilirse, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını açabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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