Xiaomi, tuşsuz telefonunu önümüzdeki sene piyasaya sürebilir

Fiziksel bir tuşa sahip olmayan telefon iddiaları daha önce Apple için ortaya çıkmıştı. Daha önce Meizu, Zero modeliyle tuşsuz, USB portuna ve hatta hoparlör deliğine sahip olmayan bir telefon hazırlamış ancak piyasaya çıkmamıştı. Bunun yanında HTC ve Vivo gibi üreticilerin de tuşsuz telefon denemeleri olmuş ancak kullanıcılar tarafından kabul görmemişti. Xiaomi'nin projesinin nasıl sonuç vereceği merak konusu olacak.
Dokunsal geri bildirimli tuşlar gelebilir
Sızıntı kaynağı, tuşların yerine ne konacağını belirtmese de, dokunsal geri bildirime sahip basınca duyarlı tuşlar fiziksel tuşların yerini alabilir. Bunun yanında hareket kontrolleri ve ses komutları da yer alabilir.
Xiaomi ayrıca, yeni telefonunda ekran altı selfie kamerası da kullanabilir, bu sayede kesintisiz bir ekran deneyimi sunabilir. Ekran altı kamera teknolojisini daha önce birçok telefonda gördük, ancak bu kameralar görüntü kalitesi açısından normal kameraların gerisinde kalıyor. Xiaomi'nin bu konuda nasıl bir iş çıkaracağı merak konusu.
Telefonun, yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisinin gelişmiş sürümü olan Snapdragon 8+ Gen 4 ile geleceği iddia ediliyor. İşlemci hakkında pek detay olmasa da, tıpkı 8 Gen 4 gibi Oryon çekirdeklerine sahip olması muhtemel.
Proje henüz erken aşamada olduğu için telefon hakkında henüz çok bilgi yok. Xiaomi, tuşsuz telefon fikrini hayata geçirir ve olumlu bir deneyim sunabilirse, akıllı telefon pazarında yeni bir dönemin kapısını açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.