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Tam Boyutta Gör Mobil yonga pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity 9400 ile Qualcomm'un yaklaşmakta olan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'e yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemciye ait kıyaslama sonuçları listelenmeye başladı. Dimensity 9400, tanıtımdan önce AnTuTu rekoru kırdı.

Dimensity 9400 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı

AnTuTu'dan alınan ekran görüntüsüne göre Dimensity 9400, sırasıyla 3.007.853 ve 2.880.558 puanlık performans sergiliyor. Karşılaştırmak adına bunun Snapdragon 8 Gen 3'te 2.290.773, Apple M4'te ise 2.744.873 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Kısaca AnTuTu 10 puanı şu anda mevcut olan tüm yonga setlerini geride bırakıyor.

MediaTek Dimensity 9400 beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Mediatek, Weibo'da yaptığı yeni paylaşımda "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Mevcut raporlara göre Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,63 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X925 ana çekirdeği, üç adet 2.8GHz Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört adet 2.1GHz Cortex-A725 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca grafik bölümünde Immortalis-G925 ile karşılaşacağız.

MediaTek, Dimensity 9400'ü tanıtmaya başladı: İşte tarihi 3 gün önce eklendi

ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor. Immortalis-G925 ise son nesil G720'ye kıyasla, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans iddiasıyla geliyor. Üstelik bunları yaparken %30'a kadar daha verimli olacak.

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