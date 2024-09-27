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    Anlık Bildirim

    Dimensity 9400 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı

    MediaTek'in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400, önümüzdeki haftalarda yeni nesil telefonlarda boy gösterecek. Yeni platform, tanıtımdan önce AnTuTu rekoru kırdı.
    Dimensity 9400 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Mobil yonga pazarının önde gelen isimlerinden MediaTek, Dimensity 9400 ile Qualcomm'un yaklaşmakta olan işlemcisi Snapdragon 8 Gen 4'e yanıt vermeye hazırlanıyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, işlemciye ait kıyaslama sonuçları listelenmeye başladı. Dimensity 9400, tanıtımdan önce AnTuTu rekoru kırdı. 

    Dimensity 9400 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı

    AnTuTu'dan alınan ekran görüntüsüne göre Dimensity 9400, sırasıyla 3.007.853 ve 2.880.558 puanlık performans sergiliyor. Karşılaştırmak adına bunun Snapdragon 8 Gen 3'te 2.290.773, Apple M4'te ise 2.744.873 seviyesinde olduğunu hatırlatalım. Kısaca AnTuTu 10 puanı şu anda mevcut olan tüm yonga setlerini geride bırakıyor.

    MediaTek Dimensity 9400 beklenen özellikler

    Dimensity 9400 performansıyla AnTuTu rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Mediatek, Weibo'da yaptığı yeni paylaşımda "bir sonraki Mediatek ürünlerinin" 9 Ekim'de piyasaya çıkacağını duyurdu. Mevcut raporlara göre Dimensity 9400'ün, rakibi Snapdragon 8 Gen 4'e benzer TSMC'nin 3nm sürecini temel alacağı söyleniyor. Yonga setine, 3,63 GHz saat hızında çalışan tek bir Cortex-X925 ana çekirdeği, üç adet 2.8GHz Cortex-X4 performans çekirdeği ve dört adet 2.1GHz Cortex-A725 verimlilik çekirdeği eşlik edecek. Ayrıca grafik bölümünde Immortalis-G925 ile karşılaşacağız.

    ARM, yeni Cortex-X925 çekirdeğinin Geekbench testinde Cortex-X4'ten %36 daha hızlı olduğunu, yapay zeka iş yüklerinde ise %46 performans artışı getirdiğini belirtiyor. Immortalis-G925 ise son nesil G720'ye kıyasla, grafik uygulamalarında %37, ışın izlemede %52 ve yapay zeka ile makine öğrenimi iş yüklerinde %34 daha yüksek performans iddiasıyla geliyor. Üstelik bunları yaparken %30'a kadar daha verimli olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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