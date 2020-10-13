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    Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu

    2020 yılına Dimensity yonga setleri ile giriş yapan MediaTek; maliyete odaklı akıllı telefon üreticilerinin ilgisini çekince Eylül ayında rekor gelir elde etmeyi başardı.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu
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    Başarısız Helio X amiral gemisi yonga seti girişiminden sonra stratejisini tamamen değiştiren MediaTek, 5G rüzgarını da arkasına alarak mobil yonga pazarında adeta uçuşa geçti.

    Büyük çıkış sürüyor

    Büyüyen 5G ilgisini görerek Dimensity yonga setlerini geliştiren ve en alt seviyeden en üst seviyeye kadar ölçeklendiren MediaTek bunun meyvelerini topluyor. Yıl bazında firma büyük bir yükseliş kaydetti.

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    Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

    Yapılan pazar araştırmalarına göre firmanın Eylül ayındaki geliri 1.32 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 61.2 artış yakaladı. Ay bazında ise yüzde 15.7 yükseliş görüldü. Ağustos ayında 1.15 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmişti.

    Büyük yükseliş 2020 yılında firmanın yüzünü güldürdü. Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 aylık dönemde 10 milyar dolara yakın bir gelir bekleniyor ve yükseliş yüzde 24.37 civarında. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 4 milyar dolar beklentisi var ve analiz uzmanlarının tahminlerini de aşmış durumda.

    Tayvanlı yonga devi bu rakamlarla en iyi 10 global entegre devre firmaları arasına girmeyi başardı. Çinli müşterilerin yanında Huawei, LG, Samsung gibi devler de artık yonga tedariği yapmaya başladı. Bu bakımdan MediaTek’in önü açık.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/12/mediateks-monthly-sales-report-shows-a-staggering-61-2-yoy-surge-in-september-revenue/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    50 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    zero fear 1 hf.
    Koskoca firmasın işlemcine Helio diye isim veriyorsun. Neyse ki değişmiş kafalar..
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    addidas_85 1 hf.
    Pazar payını bilen var mı?
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