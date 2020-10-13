Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu

Tam Boyutta Gör

Başarısız Helio X amiral gemisi yonga seti girişiminden sonra stratejisini tamamen değiştiren MediaTek, 5G rüzgarını da arkasına alarak mobil yonga pazarında adeta uçuşa geçti.

Büyük çıkış sürüyor

Büyüyen 5G ilgisini görerek Dimensity yonga setlerini geliştiren ve en alt seviyeden en üst seviyeye kadar ölçeklendiren MediaTek bunun meyvelerini topluyor. Yıl bazında firma büyük bir yükseliş kaydetti.

İlginizi Çekebilir

MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı

Ayrıca Bkz. "Çevrim içi müzik sektörü yavaşlamaya başladı"

Yapılan pazar araştırmalarına göre firmanın Eylül ayındaki geliri 1.32 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 61.2 artış yakaladı. Ay bazında ise yüzde 15.7 yükseliş görüldü. Ağustos ayında 1.15 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmişti.

Büyük yükseliş 2020 yılında firmanın yüzünü güldürdü. Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 aylık dönemde 10 milyar dolara yakın bir gelir bekleniyor ve yükseliş yüzde 24.37 civarında. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 4 milyar dolar beklentisi var ve analiz uzmanlarının tahminlerini de aşmış durumda.

Tayvanlı yonga devi bu rakamlarla en iyi 10 global entegre devre firmaları arasına girmeyi başardı. Çinli müşterilerin yanında Huawei, LG, Samsung gibi devler de artık yonga tedariği yapmaya başladı. Bu bakımdan MediaTek’in önü açık.

https://www.gizmochina.com/2020/10/12/mediateks-monthly-sales-report-shows-a-staggering-61-2-yoy-surge-in-september-revenue/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.