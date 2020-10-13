Dimensity yonga setleri MediaTek’i uçurdu

Başarısız Helio X amiral gemisi yonga seti girişiminden sonra stratejisini tamamen değiştiren MediaTek, 5G rüzgarını da arkasına alarak mobil yonga pazarında adeta uçuşa geçti.
Büyük çıkış sürüyor
Büyüyen 5G ilgisini görerek Dimensity yonga setlerini geliştiren ve en alt seviyeden en üst seviyeye kadar ölçeklendiren MediaTek bunun meyvelerini topluyor. Yıl bazında firma büyük bir yükseliş kaydetti.İlginizi Çekebilir MediaTek Dimensity 800 yonga seti tanıtıldı
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Yapılan pazar araştırmalarına göre firmanın Eylül ayındaki geliri 1.32 milyar dolar oldu ve yıl bazında yüzde 61.2 artış yakaladı. Ay bazında ise yüzde 15.7 yükseliş görüldü. Ağustos ayında 1.15 milyar dolar civarında bir gelir elde edilmişti.
Büyük yükseliş 2020 yılında firmanın yüzünü güldürdü. Ocak-Eylül ayları arasındaki 9 aylık dönemde 10 milyar dolara yakın bir gelir bekleniyor ve yükseliş yüzde 24.37 civarında. Yılın üçüncü çeyreğinde ise 4 milyar dolar beklentisi var ve analiz uzmanlarının tahminlerini de aşmış durumda.
Tayvanlı yonga devi bu rakamlarla en iyi 10 global entegre devre firmaları arasına girmeyi başardı. Çinli müşterilerin yanında Huawei, LG, Samsung gibi devler de artık yonga tedariği yapmaya başladı. Bu bakımdan MediaTek’in önü açık.
https://www.gizmochina.com/2020/10/12/mediateks-monthly-sales-report-shows-a-staggering-61-2-yoy-surge-in-september-revenue/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS