Until Dawn'ın stüdyosundan yeni bilim-kurgu oyunu: Directive 8020'nin fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Until Dawn ve The Quarry gibi oyuncu tercihlerine odaklanan, interaktif korku oyunlarıyla tanınan Supermassive Games, bu yıl yeni bir oyunla oyunseverlerin karşısına çıkacak. The Dark Pictures Anthology serisindeki beşinci oyunu.olan Directive 8020, 12 Mayıs'ta oyuncularla buluşacak. Normalde geçtiğimiz yıl çıkması beklenen oyunun yeni çıkış tarihini sonunda belirleyen stüdyo, bu duyuruyla birlikte yeni bir fragman da paylaştı.

Directive 8020, stüdyoyla özdeşleşen sinematik anlatı ve seçim odaklı oynanışı koruyor ama bu kez korku unsurlarını biraz daha geri plana atıp bilim-kurgu türüne kayarak seriyi uzayın derinliklerine taşıyor. Directive 8020’da oyuncular, insanlık için yeni bir yuva bulma umuduyla uzaya gönderilen Cassiopeia adlı koloni gemisinin mürettebatını kontrol ediyor. Ancak bu keşif görevi kısa sürede bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüyor. Geminin bilinmeyen bir gezegene yaptığı iniş sonrasında mürettebat, şekil değiştirerek insanları taklit edebilen ölümcül bir yaşam formuyla karşı karşıya kalıyor. Kimin gerçekten insan olduğunu anlamanın giderek güçleşmesi, oyunun temel gerilimini oluşturuyor.

Riot Games, 2XKO ekibinin neredeyse yarısını işten çıkarıyor 1 gün önce eklendi

Directive 8020, Oynanış Tarafında Önemli Bir Değişiklik Yapıyor

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi verdiğiniz kararlar karakterlerin kaderini doğrudan etkiliyor olacak. Ancak bu kez oynanış tarafında önemli bir değişiklik var. Supermassive Games, bu kez oyunculara geri dönüp tercihlerini değiştirme imkânı da sunuyor. Stüdyo bu şekilde oyuncuların farklı yolları tecrübe edebileceğini ve kendi hikâyelerini şekillendirebileceğini söylüyor. Açıkçası bu yeni mekaniğinin gerilim unsurunu ortadan kaldıracağından endişe duyanlar da var ama bu değişikliğin nasıl sonuç verdiğini görmek için bekleyip görmemiz gerekiyor.

Oyunun başrolünde No Time to Die ve Captain Marvel gibi filmlerden tanıdığımız Lashana Lynch yer alıyor. Directive 8020, 12 Mayıs'ta PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S'e yönelik olarak satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Directive 8020 oyunundan yeni fragman geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: