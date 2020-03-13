Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Discord canlı yayın kişi limitini 10’dan 50’ye çıkardı

    Koronavirüs salgınını engellemek için uzaktan toplantılar yapmak ve fiziksel olarak bir araya gelmemek hiç olmadığı kadar teşvik ediliyor. Bu duruma yönelik bir destek de Discord'dan geldi.
    1 hf.
    2b
    1
    3
    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Discord canlı yayın kişi limitini 10’dan 50’ye çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Discord tarafından yapılan açıklamayla canlı yayın özelliğine limit yükseltme getirildi. Normalde üst limit 10 olan canlı yayınlarda limit 50’ye yükseltildi. Koronavirüsün pandemik olduğuna yönelik Dünya Sağlık Örgütü açıklamasının ardından Discord CEO’su Jason Citron, uygulamanın bireyler arasında iletişim kurmakta kullanıldığının bilincinde olduklarını belirtti ve bu sebeple limitin arttırıldığı ifade edildi.

    Go Live özelliği geçen yıl ilk olarak tanıtılmıştı ve Discord üzerinden belirli bir uygulamayı ya da oyunu yayınlama imkanı sunuyor. Discord CEO’su özellikteki limiti kaldırarak “Bir şekilde yardım etmek istedik” şeklinde bir ifade kullandı. Yüksek üst limit ihtiyaç olduğu sürece yerinde kalacak ve düşürülmeyecek.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi resmen duyurdu | İşte Redmi Note 9 Pro Max"

    Uzmanların da ifade ettikleri üzere virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe almak şu sıralar son derece etkili. Böyle durumlarda Skype, Discord ve diğer sohbet uygulamaları en iyi savunma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Discord tarafından yapılan bu jest, bir iyi niyet ifadesi ve dünyadan kopuk olunmadığının göstergesi.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYFALL (Gökhan ) 1 hf.
    Bir de oyunlarda FPS düşüşünü çözseler çok iyi olacak ama onu daha çözemediler. Aşırı derecede performans düşüşü yaşanıyor.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Türkiye'de koronavirüs vakası 5'e yükseldi: Sağlık Bakanı'ndan açıklama 1 hf. Lego ve Super Mario güçlerini birleştiriyor 1 hf. 100 milyon yıllık "kuşumsu dinozor" kafası, kehribar içinde korunmuş hâlde bulundu 1 hf. Koronavirüs nedeniyle MSI belirli şartlarda garantiyi iki ay uzatıyor 1 hf. Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi 1 hf. Oppo Watch, Avrupa'ya geliyor 1 hf. Sennheiser Momentum True Wireless 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Türkiye'de düzenlenmesi planlanan tüm fuarlara koronavirüs ertelemesi 1 hf. Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor 1 hf. Acer Swift 3 ülkemizde önemli bir başarıya imza attı 1 hf. Amazon.com.tr’de teknolojik ürünlerde indirim 1 hf. Realme 6i'nin tanıtım tarihi açıklandı: Helio G80 işlemcili ilk telefon geliyor 1 hf. İnternet sağlayıcılardan koronavirüs için abonelere destek 1 hf. Samsung Galaxy A21'in teknik özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Harley Davidson motosikletlere Android Auto desteği geliyor 1 hf. Twitter uygulaması Brizzly+ ‘geri alma’ özelliğiyle kullanıma sunuldu 1 hf. "Team-Closer" ekibi, Dota 2 dünya elemelerinde Türkiye’yi ilk kez temsil edecek 1 hf. Koronavirüse karşı Türk Işın Tedavisi 1 hf. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ikinci koronavirüs vakası açıklaması geldi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Discord canlı yayın kişi limitini 10’dan 50’ye çıkardı Sonraki Google Pixel telefonlara 4K/60 FPS video kayıt modu geliyor 1 hf. Pixar'ın yeni filmi Soul'dan etkileyici fragman 1 hf. Coronavirüs vakaları el yıkama alışkanlığı ile ilişkili mi ? 1 hf. Birleşmiş Milletler’den 2019'un çok sıcak geçtiğini ortaya koyan iklim raporu 1 hf. Uzaktan eğitime 3GB internet hediye edilecek 1 hf. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu oldu 1 hf. Nubia Red Magic 5G tanıtıldı: 16 GB RAM, 144 Hz ekran, Wi-Fi 6 ve çift soğutma sistemi 1 hf. Xiaomi resmen duyurdu | İşte Redmi Note 9 Pro Max 1 hf. Ticaret Bakanı açıkladı: Maske ve gıda denetimleri başlıyor 1 hf. TSMC 5nm yonga üretimine hazır 1 hf. Hızlı ve Öfkeli 9 tam bir yıl ertelendi "Sinema sektörüne koronavirüs darbesi" 1 hf. Google Play'in karanlık modu artık tüm Android cihazlarda kullanılabiliyor 1 hf. Yeni bir The Witcher oyunu geliyor 1 hf. Magic Leap satılmak üzere 1 hf. Bitcoin bir darbe daha yedi kayıplar yüzde 30 oldu 1 hf. Logitech, Apple ürünleri için 3'ü 1 arada şarj istasyonu çıkardı 1 hf. YouTube, koronavirüs videolarının para kazanma özelliğini yeniden etkinleştirecek 1 hf. Redmi Note 9 Pro tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Huawei P40'ın lansman posteri üç ön kameraya işaret ediyor 1 hf. Türk Telekom'dan Koronavirüs açıklaması: Ek yükleri kaldıracak donanıma sahibiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Erdoğan: Ekonomiye güven artıyor, üretim cephesinden rekorlar ...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim