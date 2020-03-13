Discord canlı yayın kişi limitini 10’dan 50’ye çıkardı

Tam Boyutta Gör

Discord tarafından yapılan açıklamayla canlı yayın özelliğine limit yükseltme getirildi. Normalde üst limit 10 olan canlı yayınlarda limit 50’ye yükseltildi. Koronavirüsün pandemik olduğuna yönelik Dünya Sağlık Örgütü açıklamasının ardından Discord CEO’su Jason Citron, uygulamanın bireyler arasında iletişim kurmakta kullanıldığının bilincinde olduklarını belirtti ve bu sebeple limitin arttırıldığı ifade edildi.

Go Live özelliği geçen yıl ilk olarak tanıtılmıştı ve Discord üzerinden belirli bir uygulamayı ya da oyunu yayınlama imkanı sunuyor. Discord CEO’su özellikteki limiti kaldırarak “Bir şekilde yardım etmek istedik” şeklinde bir ifade kullandı. Yüksek üst limit ihtiyaç olduğu sürece yerinde kalacak ve düşürülmeyecek.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi resmen duyurdu | İşte Redmi Note 9 Pro Max"

Uzmanların da ifade ettikleri üzere virüsün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe almak şu sıralar son derece etkili. Böyle durumlarda Skype, Discord ve diğer sohbet uygulamaları en iyi savunma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Discord tarafından yapılan bu jest, bir iyi niyet ifadesi ve dünyadan kopuk olunmadığının göstergesi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.