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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor

    Martin Scorsese, yeni filmi Killers of the Flower Moon için bütçe sağlayacak yeni bir yapımcı şirket arıyor. Paramount Pictures'ın projeden çekildiği belirtildi.
    12 sa.
    1,7b
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor
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    Martin Scorsese'nin yeni filmi Killers of the Flower Moon şu sıralar sıkıntılı bir sürece girmiş durumda. Scorsese, filmin 200 milyon dolarlık bütçesini karşılayacak bir yapımcı şirket bulmakta zorlanıyor. The Wall Street Journal tarafından yapılan yeni bir habere göre; ünlü yönetmen son çare olarak Netflix ve Apple ile masaya oturmuş durumda.

    Scorsese, Killers of the Flower Moon için aslında Paramount Pictures ile bir anlaşma yapmıştı. Ancak WSJ'nin haberinde, Scorsese ve ekibinin istediği 200 milyon dolarlık müthiş bütçe nedeniyle Paramount'un projeden çekilme kararı aldığı belirtiliyor. Ünlü yönetmen, The Irishman'de olduğu gibi yine streaming servislerine mecbur kalacak gibi.

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    Killers of the Flower Moon, ünlü yazar David Grann'ın aynı adlı kitabından uyarlanıyor. 1920'li yıllarda geçen filmde, Amerikan tarihinde önemli bir yer edinen Osage Kızılderili Cinayetleri ele alınacak. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Robert De Niro yer alıyor.

    Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio'lu yeni filmi için Netflix ile anlaşmaya çalışıyor
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    Filmle ilgili bazı açıklamalar yapan Scorsese,"David Grann'ın kitabını okuduğumda her şey gözümde canlanmaya başladı: İnsanlar, zamanın mekanları, aksiyon...Bunu bir film haline getirmem gerektiğini o an anlamıştım. Bu sarsıcı hikayeyi ekranlara taşımak ve Eric Roth ve Leo DiCaprio'yla tekrar bir arada çalışmak için büyük bir heyecan duyuyorum." şeklinde konuştu.

    Killers of the Flower Moon'un geleceği şu anda maalesef belirsiz durumda. Scorsese ve ekibinin Netflix ve Apple'dan olumsuz cevap alması durumunda neler olur bilemiyoruz. 

    Scorsese daha önce The Irishman filmi için benzer bir sorun yaşamış ve nihayetinde Netflix ile anlaşmaya varmıştı. Netflix filme yaklaşık 160 milyon dolarlık bir bütçe sağladı. The Irishman Netflix'in en çok izlenen ikinci orijinal filmi oldu ve Oscar Akademi Ödülleri'nde de 10 farklı dalda ödüle aday gösterildi.

    The Irishman'in Netflix için bir başarı olduğu söylenebilir; ancak şirket 160 milyon dolarlık dev yatırımının tam olarak karşılığını alabildi mi bilemiyoruz. Netflix ikinci bir Scorsese projesine sıcak bakıyorsa Killers of the Flower Moon'u beyaz perde yerine yine muhtemelen Netflix'te izleyeceğiz. Leonardo DiCaprio'lu bir Netflix filmi aslında kulağa hiç de fena gelmiyor.



    https://www.comingsoon.net/movies/news/1130929-killers-of-the-flower-moon-netflix-apple-more-new-martin-scorsese-film Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Kewell7 11 sa. en beğenilen
    Bu küresel krizde 200 M $ parayı kolay kolay kimse ha diye vermez.

    Ama yinede sponsor çıkar. Scorsese, D. Niro ve Di caprio bu üçlünün kötü bir iş çıkarmayacağı garanti olacağından...
    Bu küresel krizde 200 M $ parayı kolay kolay kimse ha diye vermez. Ama yinede sponsor çıkar. Scorsese, D. Niro ve Di caprio bu üçlünün kötü bir iş çıka...
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    horozcorc 26 dk.
    Küresel krizin en kazananlarından birisinin netflix olduğunu unutmayın. Tanıdığım kaç kişi üyelik aldı evde kalmak zorunda oldukları için.
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    Kewell7 11 sa. en beğenilen
    Bu küresel krizde 200 M $ parayı kolay kolay kimse ha diye vermez.

    Ama yinede sponsor çıkar. Scorsese, D. Niro ve Di caprio bu üçlünün kötü bir iş çıkarmayacağı garanti olacağından...
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