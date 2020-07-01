Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı

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Yayın hayatına oyuncular arasında verimli bir sohbet platformu kurmak amacıyla başlayan Discord, son dönemde farklı alanlara da kaymaya başladı. Özellikle kripto dünyasının Telegram ile birlikte favori sohbet aracı haline gelmesi sonrasında firmanın stratejisi de değişti.

Marka değişimi olacak

Discord yaptığı duyuruyla oyuncu olmayan kitlelere de platformu daha kullanışlı hale getireceğini bildirdi. Okul grupları, oyun grupları veya sanat grupları gibi pek çok farklı ilgi alanı hedefleniyor ve bunları yönlendirecek şekilde başlangıç sayfasında açıklamalar olacak. Uygulama ismi de buna göre şekillenecek.

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Your Place to Talk adıyla yeni bir slogan belirleyen Discord; ses ve video kapasitesinde yüzde 200 artış, şablonlarla sunucu kurmayı kolaylaştırma, kayıt olmayı daha basit hale getirme, sunucu video desteği şeklinde iyileştirmeler sunacak.

Discord hali hazırda kişisel sohbetin yanında markaların kanalı diyebileceğimiz sunucular açmaya imkan tanıyor. Bu sunucularda kanallar, gruplar, video konferanslar yapılabiliyor. Oyuncular için ise bir mağaza da yer alıyor. Henüz Discord isimlendirmesinin nasıl değişeceği açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/269276/discord-is-rebranding-to-appeal-to-a-wider-non-gaming-audience

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