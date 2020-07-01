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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı

    Son dönemde kripto topluluğunun da akınına uğrayan Discord iletişim uygulaması bundan sonra oyuncu olmayan kitleyi daha fazla hedefleyecek iyileştirmeler yapma kararı aldı.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı
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    Yayın hayatına oyuncular arasında verimli bir sohbet platformu kurmak amacıyla başlayan Discord, son dönemde farklı alanlara da kaymaya başladı. Özellikle kripto dünyasının Telegram ile birlikte favori sohbet aracı haline gelmesi sonrasında firmanın stratejisi de değişti.

    Marka değişimi olacak

    Discord yaptığı duyuruyla oyuncu olmayan kitlelere de platformu daha kullanışlı hale getireceğini bildirdi. Okul grupları, oyun grupları veya sanat grupları gibi pek çok farklı ilgi alanı hedefleniyor ve bunları yönlendirecek şekilde başlangıç sayfasında açıklamalar olacak. Uygulama ismi de buna göre şekillenecek.

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    Your Place to Talk adıyla yeni bir slogan belirleyen Discord; ses ve video kapasitesinde yüzde 200 artış, şablonlarla sunucu kurmayı kolaylaştırma, kayıt olmayı daha basit hale getirme, sunucu video desteği şeklinde iyileştirmeler sunacak.

    Discord hali hazırda kişisel sohbetin yanında markaların kanalı diyebileceğimiz sunucular açmaya imkan tanıyor. Bu sunucularda kanallar, gruplar, video konferanslar yapılabiliyor. Oyuncular için ise bir mağaza da yer alıyor. Henüz Discord isimlendirmesinin nasıl değişeceği açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/269276/discord-is-rebranding-to-appeal-to-a-wider-non-gaming-audience Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    canguler917 (can guler) 1 hf. en beğenilen
    uygulama kağnı gibi açılıyor, bilmeyen insan ne nerede hiç anlayamıyor. hem hafifletilmeli hem de sadeleştirilmeli
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Paetzold (R S) 1 hf. canguler917
    Evet biraz karışık. İlk yüklediğimde epey zorlanmıştım.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
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    aynasızadam 6 gün yeni yorumcu
    Oyunlarda gerçekten çok güzel oluyor başka alanlarda güzel geri dönüş alabilir
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    Phantom II (Phantom ) 6 gün
    Uzaktan eğitimde yoğun olarak kullandım.Olumsuz olarak sadece birisi özel mesaj gönderdiğinde ayrıca bildirim göndermemesi/göstermemesini söyleyebilirim.
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    Requizm 6 gün Phantom II
    Bildirim geliyor ve gösteriyor.
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    bkaakco (Berk ) 1 hf.
    Zaten oyun harici yayın ve müzik gibi konuları temel alan gruplar da bayağı var.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Biz DonanımHaber olarak bu uzaktan çalışma dönemimde Discord kullandık ve çok memnun kaldık. Çok büyük potansiyelleri var aslında ama böyle bir olay yaşanması gerekiyordu sanırım harekete geçmeleri için.
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    canguler917 (can guler) 1 hf. en beğenilen
    uygulama kağnı gibi açılıyor, bilmeyen insan ne nerede hiç anlayamıyor. hem hafifletilmeli hem de sadeleştirilmeli
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Paetzold (R S) 1 hf. canguler917
    Evet biraz karışık. İlk yüklediğimde epey zorlanmıştım.
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