Discord, Covid-19 hakkında komplo teorilerini engelleyecek

Covid-19 hakkında artan aşı karşıtı söylemlerini azaltmak amacıyla politika değişikliğine giden Youtube, Reddit ve Facebook gibi dijital platformlara, Discord da katılıyor. Şirket tarafından belirlenen değişikliğe göre, artık kullanıcıların fiziksel veya toplumsal zarara yol açabilecek yanıltıcı sağlık bilgileri paylaşmaları yasaklanacak.
Komplo teorileri engellenecek
Cuma günü paylaşılan bir blog gönderisinde "Çevrimiçi sağlık bilgilerinin doğruluğunu sağlamak, hiçbir zaman Covid-19 salgını sırasında olduğu kadar önemli olmamıştı" sözlerini dile getiren Discord’un platform uzmanı Alex Anderson, açıklamalarının devamında "kutuplaştırıcı veya tartışmalı bakış açılarını cezalandırma" niyetinde olmadıklarını ve yanıltıcı olmayan kişisel sağlık deneyimlerinin paylaşılmasına herhangi bir yasak uygulanmayacağını söyledi.
Görünüşe göre milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, asılsız sağlık söylentilerini kısıtlayarak COVID-19 hakkındaki komplo teorilerini önlemeyi planlıyor. Bununla birlikte Discord'un 2021 yılının yalnızca ilk yarısında 43.000’den fazla sunucuyu kapattığı ve 470.000 kullanıcı hesabını engellediği bildirilirken, bu rakamların yeni politika değişikliği ile daha da artacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)